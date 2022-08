Canali spinoff di Crypt of the Necrodancer Punch-Out!!, Rhythm Heaven e Guitar Hero

Mercoledì, Brace Yourself Games ha dato un’occhiata ai giocatori Rift of the NecroDancer, uno spin-off di Cripta del NecroDanzatore. La stessa NecroDancer, Cadence, è la star di questo gioco, che sembra notevolmente diverso sia dal suo predecessore che dal crossover Zelda di quel gioco.

Al contrario del Dance Dance Revolution-gameplay ispirato dell’originale, Rift del Necrodancer sembra una miscela di aspetti di classici come il franchise di Guitar Hero, Punch Out!!e Paradiso del ritmo. Il trailer mostra tre modi per combattere: modalità spaccatura, battaglie con i boss e minigiochi, che sembrano piuttosto rilassanti.

Rift del NecroDancer è stato annunciato per la prima volta su Twitter all’inizio di questo mese, insieme a una nuova espansione per Cripta del NecroDanzatore chiamato Sincronia. Synchrony è la prima espansione del gioco in cinque anni, ma sembra essere un’aggiunta robusta, incluso il multiplayer online, tre nuovi personaggi, nuovi oggetti e nemici e supporto completo per le mod.

Rift del NecroDancerLa colonna sonora sarà composta da Danny Baranowsky, il compositore Cripta — insieme a collaboratori non annunciati. Al momento non esiste una data di uscita per Rift del NecroDancer