Call of Duty: Warzone Mobile presenterà il ritorno di Verdansk e porterà “caratteristiche classiche di Warzone”

Verdansk sta tornando su Call of Duty: Warzone, ma nella versione mobile del battle royale. I giocatori possono giocare in movimento, combattendo contro 120 giocatori reali. Queste partite avranno giocatori che scenderanno a Verdansk e combatteranno per diventare l’ultima squadra in piedi. Non solo la versione mobile includerà Verdansk, ma al lancio del gioco saranno disponibili anche altre funzionalità classiche di Warzone.

Call of Duty: Warzone Mobile è stato annunciato durante lo showcase di Call of Duty Next. Sebbene il gameplay fosse una versione alfa, presentava i molti luoghi iconici che i fan di Warzone probabilmente ricordano di esplorare a Verdansk quando Call of Duty: Warzone è stato lanciato per la prima volta, come Boneyard, Superstore e TV Station.

I giocatori avranno accesso alle mosse finali, potranno trovare contratti sulla mappa, acquistare stazioni e restituire i compagni di squadra caduti che hanno bisogno di una rianimazione. Inoltre, tutto, dal Warzone standard, sta arrivando a Warzone Mobile, come il Gulag uno contro uno e Killstreaks.

Oltre a questi dettagli, quando i giocatori collegano il proprio account Call of Duty al gioco Warzone Mobile, le informazioni del Battle Pass si sincronizzano con queste informazioni. I giocatori avranno la possibilità di aumentare di livello il proprio Battle Pass mentre giocano dal proprio dispositivo mobile. Anche se per far risaltare questo Warzone Mobile, il team di Call of Duty prevede di rilasciare eventi esclusivi per la versione mobile che non appariranno in Warzone 2.0.

Sfortunatamente, una data di uscita non è stata condivisa durante la vetrina di Call of Duty Next. Non abbiamo una finestra temporale in cui aspettarci di vedere il lancio di questo gioco. Tuttavia, i giocatori possono pre-registrarsi per il servizio in questo momento per prepararsi alla pubblicazione del gioco su Google Play e Apple Store.