Call of Duty: Warzone 2.0 si prepara con il trailer di lancio mentre i giocatori ricordano il primo Warzone

Se pensavi che Call of Duty avesse finito di pubblicare trailer ricchi di azione eccessivamente drammatici con il rock classico in sottofondo, ti sbaglieresti di grosso. Con il nuovo Warzone 2.0 della serie a pochi giorni dal lancio, il nuovo filmato del battle royale fonde “Free Bird” di Lynyrd Skynyrd con scene caotiche della mappa di Al Mazrah del gioco. Nonostante il gameplay sembri promettente, alcuni giocatori veterani stanno usando il loro tempo prima della sua uscita per onorare l’originale Warzone in modi selvaggiamente creativi.

Anche se puoi aspettarti che gran parte del trailer sia pieno di innumerevoli esplosioni, alcune scene mostrano alcune caratteristiche uniche di Al Mazrah. Il più sorprendente è il suo lungo elenco di veicoli guidabili, poiché i soldati vengono mostrati mentre navigano su jet, berline e persino il nuovissimo GMC Hummer EV. I giocatori possono anche dare un’occhiata migliore a The Jailer, un colosso controllato dall’IA che si dice si generi all’interno dei Gulag con un’enorme mini-gun.

A parte le nuove funzionalità, il filmato conferma alcuni elementi di ritorno dal primo Warzone. Un frammento di gameplay mostra una serie di soldati che si intromettono in una piccola area, assicurando che i giocatori possano ancora una volta riscaldarsi e combattere altre squadre prima delle partite. Anche i treni merci stanno arrivando su Warzone 2.0, dando ai giocatori la possibilità di guidare la sua ferrovia senza doversi preoccupare di guidare.

Per quanto esilarante possa essere il trailer di lancio, significa l’inizio di una lenta scomparsa per il suo predecessore. La scorsa settimana, è stato rivelato che l’originale Warzone sarà presto temporaneamente offline per trasformarsi in Warzone Caldera, costringendo essenzialmente i fan a riprodurre solo playlist battle royale sulla sua mappa Caldera.

Di conseguenza, alcuni stanno onorando il gioco con alcune espulsioni uniche. Ad esempio, l’utente di Reddit YouNaughtyMonster ha pubblicato un addio all’operatore Roze di Warzone con un rap esilarante che mette in evidenza tutto ciò che non va nel cosmetico. Nel frattempo, Redditor come Flip677 si stanno impegnando per eseguire impressionanti trucchi dell’ultimo secondo con gli aerei da combattimento del gioco. Soprattutto, gli stessi sviluppatori di Warzone stanno anche dicendo addio al gioco con un regalo speciale per i fan, poiché i giocatori ora possono creare i momenti salienti dei loro più grandi successi con Warzone Legacy.

