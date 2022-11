Call of Duty: Warzone 2.0 ha già il terzo numero di giocatori simultanei più alto su Steam al momento del lancio

Call of Duty continua a mostrare il suo dominio nella sfera dei giochi con il lancio di Call of Duty: Warzone 2.0. L’ultima aggiunta del franchise è stata lanciata solo poche ore fa e ha già il terzo numero di giocatori simultanei più alto su Steam. Warzone 2.0 è solo al di sotto dei pilastri di Valve Counter-Strike: Global Offensive e Dota 2 in totale giocatori simultanei.

Al momento della stesura di questo articolo, Steam Charts elenca Warzone 2.0 con oltre 400.000 giocatori simultanei, superando i 128.000 giocatori simultanei di PUBG. Il gioco ha oltre 100.000 giocatori in meno rispetto a Dota 2, che ha un numero totale di giocatori di 553.000 al momento della stesura di questo articolo. Warzone 2.0 e Dota 2 sono al di sotto del numero di giocatori di Counter-Strike, che si trova a un’impressionante base di 651.338 giocatori simultanei. Warzone 2.0 ha raggiunto il picco di 416.212 il giorno del lancio. Tuttavia, 400.000 sono ancora un numero impressionante di giocatori, soprattutto perché il gioco è uscito solo da poche ore. Warzone 2.0 potrebbe guadagnare più giocatori nei prossimi giorni e possibilmente superare Dota 2 e Counter-Strike.

Nonostante le critiche rivolte al franchise di Call of Duty per la sua mancanza di innovazione, le voci recenti dimostrano quanta resistenza abbia ancora la serie. Call of Duty: Modern Warfare 2 è stato lanciato il 28 ottobre e, in soli 10 giorni, ha guadagnato 1 miliardo di dollari, battendo record. Modern Warfare 2 ha più che raddoppiato le vendite di Call of Duty: Vanguard nelle prime due settimane e probabilmente supererà presto le vendite di Vanguard in Europa.

Call of Duty: Warzone 2.0 è un gioco battle royale free-to-play, parte della Stagione 1 di Call of Duty: Modern Warfare 2. I giocatori non devono aver acquistato Modern Warfare 2 per scaricare Warzone 2.0, ma devono fare spazio sul proprio PC o console. Il titolo ha una dimensione del file sbalorditiva di 125 GB per PC e una dimensione del file di 115,62 GB per console. Call of Duty: Warzone 2.0 è stato lanciato il 16 novembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.