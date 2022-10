Call of Duty: Modern Warfare 2 potrebbe ereditare un brutto requisito da Overwatch 2

Ci sono stati alcuni intoppi con Overwatch 2 dal suo lancio la scorsa settimana. Lo sparatutto a squadre free-to-play ha avuto una funzione di chat con bug e blocchi dei personaggi, ma nessun problema è stato più sconvolgente per la base di fan del requisito di SMS Protect del gioco. I giocatori devono collegare un numero di telefono al proprio account prima di poter iniziare e, poiché i telefoni prepagati non sono idonei, alcune persone non sono affatto in grado di accedere al titolo gratuito.

Da parte di Blizzard, l’affermazione è che questa protezione aiuta a combattere gli account puffi (quando un veterano crea un nuovo account per giocare contro persone meno esperte nelle partite classificate). Dal punto di vista del giocatore, è un modo non necessario per entrare nel gioco, soprattutto perché non è possibile disattivare la funzione di sicurezza. Ora sembra che Call of Duty: Modern Warfare 2 avrà la stessa barriera all’ingresso.

Come notato da VGC, la pagina delle notifiche telefoniche di Battle.net afferma che “Call of Duty: Modern Warfare 2, gli account Overwatch 2 appena creati e gli account Call of Duty: Modern Warfare appena creati richiedono un numero di telefono”. Sembra abbastanza semplice, ma considerando che mancano ancora alcune settimane prima dell’arrivo di Modern Warfare 2, c’è ancora tempo per cambiare le cose. Detto questo, i numeri di telefono erano richiesti per la beta di Modern Warfare 2 su PC, quindi la funzione sembra bloccata per quella versione per il momento. Considerando che Call of Duty, Overwatch e Diablo sono stati confermati per Game Pass come parte dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Xbox, speriamo che questo non diventi un problema ricorrente. Sarebbe d’intralcio all’obiettivo di Game Pass di offrire una libreria facilmente accessibile di titoli all-you-can-play.

In ogni caso, Call of Duty: Modern Warfare 2 uscirà venerdì 28 ottobre. Oltre a PC, sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One. L’accesso anticipato alla campagna è disponibile per coloro che preordinano digitalmente qualsiasi versione del gioco.