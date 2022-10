Call of Duty: Modern Warfare 2 PC è confermato per richiedere un numero di telefono per alcuni giocatori, seguendo le orme di Overwatch 2

Prima dell’uscita di Call of Duty: Modern Warfare 2 il 28 ottobre, i giocatori possono aspettarsi di inviare i propri numeri di telefono sui propri account Battle.net se vogliono giocare. Questa è una pratica simile utilizzata da Blizzard prima del lancio ufficiale di Overwatch 2 e, con entrambi i giochi presenti su Battle.net, questa sembra essere la tendenza che l’azienda sta utilizzando per aiutare a combattere i giocatori che barano su questa piattaforma.

Il requisito sarà per i giocatori di Modern Warfare 2 su PC, estendendosi a quelli che giocano su Battle.net o Steam. I passaggi che delineano questo ragionamento sono stati condivisi dal Team Ricochet, il team anti-cheat di Activision, in un post sul blog sul sito Web di Call of Duty. C’erano indizi che questo requisito fosse stato individuato diversi giorni fa, ma ora abbiamo la conferma.

Il team condivide che mentre per giocare a Modern Warfare 2 è richiesto un numero di telefono, i giocatori che hanno già giocato a Call of Duty: Warzone con account verificati non saranno tenuti a fornire queste informazioni su questo account. Ciò differisce dal requisito del numero di telefono iniziale di Overwatch 2, laddove tutti con un account Battle.net dovevano fornire un numero di telefono, ma potrebbe rivelarsi difficile per i nuovi giocatori che vogliono entrare nel gioco per la prima volta.

In vista del lancio di Overwatch 2, Blizzard lo rendeva un requisito per chiunque volesse giocare. Tuttavia, non tutti avevano accesso ai requisiti di verifica e autenticazione tramite SMS che questo sistema imponeva tramite piani telefonici prepagati. Molti giocatori si sono opposti a questo e meno di una settimana dopo il lancio di Overwatch 2, Blizzard ha fatto un passo indietro rispetto a questo requisito. Ora, la maggior parte dei giocatori di Overwatch 2 non deve più incontrarlo per giocare, purché abbiano un account Battle.net dal 9 giugno 2021.

Qualcosa di simile potrebbe accadere con Modern Warfare 2, sebbene il requisito del numero di cellulare sia in vigore da quando Call of Duty: Warzone era disponibile su PC a maggio 2022, come affermato dal Team Ricochet. Poiché il team lo fa da oltre due anni, questo potrebbe essere il cambiamento più significativo per coloro che giocano alla campagna e al multiplayer di Modern Warfare 2.

Anche se questo requisito sarà per tutti i possessori di Call of Duty: Modern Warfare 2 per PC, questo non sarà il caso per i giocatori su versioni console del gioco.