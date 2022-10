Call of Duty: Modern Warfare 2 non ha l’opzione per disabilitare il cross-play su Xbox e PC al lancio

Call of Duty: Modern Warfare 2 è ora disponibile e i giocatori Xbox e PC sono rimasti delusi nello scoprire che non hanno alcuna opzione per disabilitare il cross-play nelle impostazioni del gioco.

Come ampiamente riportato su Reddit e altrove, i giocatori Xbox e PC non sono in grado di utilizzare Guerra moderna 2‘s menu per disabilitare la funzione che consente ai giocatori su piattaforme diverse di giocare insieme. Tuttavia, i giocatori PlayStation hanno la possibilità di disattivare il cross-play.

I giocatori Xbox hanno una soluzione alternativa: possono disabilitare il cross-play a livello di sistema. Ma i giocatori PC non hanno questa opzione.

I motivi della scomparsa dell’opzione non sono noti. Secondo quanto riferito, era presente su tutte le piattaforme nel recente beta test, quindi potrebbe essere solo un bug.

Alcuni giocatori preferiscono giocare senza cross-play per garantire un’esperienza equa e competitiva. Infuria il dibattito su quale campo abbia un vantaggio: giocatori PC, con controlli rapidi di tastiera e mouse e frame rate potenzialmente più veloci, o giocatori console, che giocano con controller e mira assistita. Ma tutti concordano sul fatto che non è un confronto esattamente uguale. (Per la cronaca, lo sviluppatore Infinity Ward ha affermato che i giocatori molto abili con mouse e tastiera hanno un vantaggio rispetto agli utenti del controller, ma per la maggior parte dei giocatori, il controller è statisticamente un’opzione migliore.)

Una possibile soluzione è il matchmaking basato sull’input, che tenta di abbinare i giocatori con gli altri utilizzando lo stesso metodo di controllo. Infinity Ward lo ha implementato nel 2019 Guerra modernama secondo la maggior parte dei resoconti non ha funzionato molto bene, forse a causa delle esigenze contrastanti del matchmaking basato sulle abilità e della disponibilità generale dei giocatori.

Polygon ha contattato un rappresentante Activision per una spiegazione Guerra moderna 2le opzioni di cross-play e se un aggiornamento del titolo le cambierà o le renderà uniformi.