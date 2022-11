Call of Duty: Modern Warfare 2 Classificata in arrivo nel 2023 includerà tutte le funzionalità che desideri

Puoi scaricare Call of Duty: Modern Warfare 2 in questo momento e passare al multiplayer, ma se lo fai, potresti notare una caratteristica particolare che manca in azione. Modern Warfare 2 attualmente non ha la modalità Classificata e, sebbene il lancio senza tale opzione sia diventata la norma per il franchise negli ultimi anni, è ancora un peccato. Fortunatamente, la modalità Classificata verrà mostrata l’anno prossimo.

Anche se non abbiamo una data di inizio esatta, Treyarch ha confermato la notizia su Twitter. “Arriva il gioco classificato [in] Modern Warfare 2 nel 2023″, si legge nel tweet. L’elenco delle funzionalità attualmente include modalità competitive, divisioni di abilità classificate, valutazioni delle abilità visibili, una classifica dei primi 250 e ricompense competitive. Treyarch ha anche promesso “ulteriori dettagli in arrivo”, ma sembra un ottimo inizio. Essere in grado di giocare contro altri al tuo livello di abilità, vedere le loro valutazioni (l’attuale level cap è il grado 55) e controllare i migliori risultati tramite una classifica sono caratteristiche solide che i giocatori più accaniti di Call of Duty utilizzeranno sicuramente molto. A proposito, questo è “hardcore” minuscolo: al momento non c’è nemmeno il multiplayer hardcore.

#CONFERMATO: La modalità Classificata arriva su #ModernWarfare2 nel 2023 e stiamo lavorando con i nostri partner per offrire: Modalità competitive ✅Divisioni abilità classificate ✅Valutazioni abilità visibili ✅Top 250 della classifica ✅Ricompense competitive ✅ Maggiori dettagli in arrivo! — Treyarch Studios (@Treyarch) 2 novembre 2022

Entrare in modalità Classificata per Modern Warfare 2 significa ridurre funzionalità simili nei precedenti giochi di Call of Duty. Treyarch ha detto lo stesso nello stesso thread: “Man mano che la modalità Classificata avanza, inizieremo a ritirare la modalità Black Ops Cold War League e la modalità Classificata Vanguard questo mese. I giocatori dovrebbero ottenere le ricompense rimanenti entro il 22 novembre in entrambi i titoli”. Quelli potrebbero scomparire, ma hanno lasciato un segno su Call of Duty. “Il successo di queste modalità ha contribuito direttamente al futuro della modalità Classificata”, continua Treyarch. “Vi ringraziamo sinceramente per tutti i dati, i feedback e il tempo giocato raccolti negli ultimi due anni”.

Per ora, c’è un sacco di divertimento nel multiplayer di Modern Warfare 2 così com’è. Se stai cercando di salire di livello velocemente, c’è un problema tecnico di XP che puoi eliminare in modo abbastanza affidabile.