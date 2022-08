Call of Duty accusato di aver copiato la skin di un altro gioco, Deaddrop

Una nuova skin per Call of Duty: Zona di guerra e Call of Duty: Avanguardia sta diventando sospettosamente distratto per la sua somiglianza con la skin del personaggio di un gioco diverso, poche settimane dopo che l’editore Activision è stato accusato di aver copiato il lavoro di un artista per i cosmetici di Call of Duty. Una delle persone che sembra avere problemi con la nuova skin dell’operatore Doomsayer di Call of Duty è un ex dipendente di Activision che lavorava al franchise di sparatutto in prima persona.

Lunedì, l’account Twitter ufficiale di Call of Duty ha promosso il Malware Ultra Skin Bundle, sfoggiando la skin Doomsayer per un operatore di nome Shigenori Ota. Doomsayer indossa un cappuccio e un’armatura nera, la cui caratteristica più distintiva è un teschio luminoso simile a un ologramma che sporge attraverso il suo elmo.

I fan di Call of Duty hanno subito notato la somiglianza della skin di Doomsayer con un cosmetico rivelato a luglio dal gioco in fase di sviluppo A goccia, che è stato sviluppato dallo studio Midnight Society. I co-fondatori di quello studio includono il famoso streamer Guy “Dr DisRespect” Beahm e Robert Bowling, l’ex stratega creativo e community manager dello sviluppatore di Call of Duty Infinity Ward. (Bowling ha lasciato IW nel 2012.)

Bowling sembrava avere problemi con la skin del personaggio di Doomsayer di Call of Duty e la sua somiglianza con A gocciaIl look della variante “Four Zero Two”, twittando martedì mattina presto, “Almeno chiamalo come me”.

A differenza della skin Samoiedo leale aggiunta (e rapidamente rimossa) Call of Duty: Warzone e Avanguardia il mese scorso, la skin Doomsayer ha un certo livello di precedente in Call of Duty. Uno dei personaggi più riconoscibili della serie è l’operatore delle forze speciali britanniche Simon “Ghost” Riley, che ha beneficiato di una serie di skin incappucciate con la faccia di un teschio in più giochi Call of Duty. In Call of Duty: Black Ops Cold War e Zona di guerral’operatore Weaver ha avuto un aspetto spettrale, simile a un teschio luminoso, simile a un fantasma chiamato Discepolo dell’etere oscuro. Avanguardia e Zona di guerra hanno anche sperimentato di recente con volti infusi di LED (Type Face) e caschi futuristici (Violet Stealth, High Bitrate), nonostante l’ambientazione ispirata alla seconda guerra mondiale degli sparatutto.

Tuttavia, le somiglianze tra A gocciaLa skin Variant e Call of Duty’s Doomsayer sono spoglie, abbastanza da infastidire un segmento della base di giocatori con accuse di plagio per la seconda volta in un mese.

Polygon ha contattato Activision per un commento sulle accuse e si aggiornerà quando la società risponderà.