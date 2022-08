Bungie ha confermato il Clan Elysium come il primo vincitore mondiale del King’s Fall Raid in Destiny 2

È stata una competizione brutale per tutti in Destiny 2. Più squadre si sono unite per lavorare al ritorno del raid King’s Fall, ma Bungie ha confermato che i vincitori sono il Clan Elysium. Questa è la terza volta che conquistano il primo titolo mondiale consecutivo.

I membri del team includono Cruz, Kyros, VileFate, Moople, Quazz e Saltagreppo. Questi sei membri si sono precipitati attraverso il raid e hanno conquistato in poco più di cinque ore, superando All Time Players e Datto. La competizione è iniziata alle 13:00 ET questo pomeriggio, ma il Clan Elysium è stato in grado di caricare in avanti con magnifici DPS, eliminando le Figlie di Oryx e lo stesso Re dei Corrotti in modo incredibile.

Il raid King’s Fall è un’adorata creazione del primo gioco. Il team di Bungie l’ha portato e ha aggiornato le meccaniche per adattarle a Destiny 2, anche se i battiti e gli incontri principali sono rimasti gli stessi.

Affinché i vincitori vengano incoronati e ricevano il titolo mondiale, la squadra deve completare il raid una volta in modalità Contest, disponibile per tutti per le prime 24 ore. Dopo aver completato il raid una volta in modalità Gara, questo sblocca la modalità Sfida e la squadra deve completarla di nuovo mentre lavora attraverso una serie di trionfi segreti per ogni incontro. Se la squadra non completa il trionfo segreto, cancellerà e dovrà riprovare.

La modalità Contest rimarrà aperta a tutti i giocatori fino al 27 agosto alle 13:00 ET. Dopo questo, il raid King’s Fall tornerà alla sua modalità normale, dando a tutti un’altra possibilità di affrontarlo e superare le sue sfide più difficili.

Ci congratuliamo con il Clan Elysium per la terza vittoria in Destiny 2 e applaudiamo a tutti coloro che hanno gareggiato oggi per renderlo un evento per la community davvero meraviglioso. Non vediamo l’ora della prossima sfida che Bungie prepara e lancia ai nostri concorrenti in futuro.