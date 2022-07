Bungie combatte contro gli imbroglioni con una causa federale

Bungie sta combattendo contro a Destino 2 cheat streamer è già stato bandito 13 volte nel 2022 e che ha reagito con post minacciosi sui social media contro lo studio, il suo community manager e altri dipendenti.

La causa federale, depositata il 15 luglio, accusa Luca Leone di Los Angeles di barare nel gioco, di aver trasmesso in streaming video di se stesso che ha barato nel gioco, di creare numerosi account per eludere i ban che gli sono stati assegnati per questo imbroglio e di vendere oggetti di gioco non trasferibili — il tutto in ripetuta violazione della licenza del software e dei termini di servizio per Destino 2.

Inoltre, la causa afferma che Leone ha pubblicato tweet minacciosi e intimidatori, incluso il fatto che si stava trasferendo nell’area di Seattle dove ha sede Bungie e minacciava di bruciare il suo quartier generale.

Il 5 luglio, la causa afferma che Leone ha avvertito Bungie di “mantenere [its] porte chiuse”. La causa ha affermato che Twitter ha sospeso il suo account e lo ha costretto a rimuovere un tweet minaccioso; i tweet dell’account da allora sono stati posti in uno stato protetto e sono nascosti alla vista del pubblico.

La causa di Bungie sembra rispondere a ogni affermazione che potrebbe fare ai sensi del diritto d’autore e del diritto contrattuale. Il suo imbroglio seriale e la creazione di un account, afferma lo studio, viola il contratto che tutti gli utenti accettano come condizione per la creazione di un account con lo studio. Altre azioni costituiscono violazione del copyright, frode e violazione del Digital Millennium Copyright Act federale e del Consumer Protection Act dello stato di Washington.

“Sarebbe un enorme eufemismo descrivere semplicemente Leone come un evasore seriale di ban e imbroglione”, si legge nella denuncia, facendo notare che Leone si è “ripetutamente trasmesso in streaming su se stesso barando a Destino 2.” Include anche una presunta conversazione da Twitter in cui, all’inizio di giugno, Leone sembra ammettere di aver deliberatamente aggirato un divieto hardware. “Bungie non sarà MAI in grado di fermarmi”, avrebbe detto Leone durante quello scambio.

La causa sostiene anche che Leone, lavorando attraverso “un sito Web noto come mercato per account rubati e altre frodi criminali”, sia stato venduto Destino 2 emblemi, nomi di clan e persino account Bungie.

La richiesta di Bungie richiede un’ingiunzione del tribunale che impedisca a Leone di barare, creare nuovi account o “effettuare le sue minacce o altre molestie contro Bungie, i suoi dipendenti o giocatori”. Sta chiedendo un risarcimento legale di $ 150.000 per ciascuna delle numerose violazioni del copyright che sostiene (eseguendo cheat software) e $ 2.500 ai sensi del DMCA “per istanza di implementazione di cheat software da parte dell’imputato” più spese giudiziarie e spese legali.

Questa non è la prima volta nella memoria recente che Bungie ha adottato misure legali per proteggersi da utenti malintenzionati. Un mese fa, lo sviluppatore ha citato in giudizio a Destino 2 YouTuber che ha presentato diverse false affermazioni DMCA per interrompere altri streamer e lo stesso canale YouTube dello studio. E nel gennaio 2021 lo studio si è unito valoroso produttore Riot Games per citare in giudizio un produttore e venditore di cheat.

Dylan Gafner, il Destino 2 Il community manager preso di mira per molestie, sabato ha dichiarato in un tweet che il tipo di condotta presunta in questa causa è un problema per “più studi del nostro.

“I casi di molestie contro i nostri sviluppatori hanno attivamente reso più difficile per noi comunicare con la comunità più ampia”, ha affermato. “Molti nei commenti affermano di non condonare le molestie. Spero che anche loro si oppongano quando scoprono che gli amici o la famiglia sono coinvolti”.