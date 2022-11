Bryce Harper e Jeremy Pena ricevono importanti aggiornamenti nell’ultimo aggiornamento del roster di MLB The Show 22

MLB Il ciclo di vita di Show 22 si sta avvicinando alla conclusione. Con la stagione 2022 ufficialmente terminata, inizia il conto alla rovescia per The Show 23. Ma fino ad allora, i fan del baseball troveranno ancora alcuni nuovi contenuti prima della fine della linea per 22. L’ultimo aggiornamento del roster per The Show 22 è andato in diretta l’11 novembre, modificando le valutazioni complessive per le stelle dei playoff della passata stagione. E, diciamo solo che un paio di stelle hanno ottenuto il dovuto dai San Diego Studios.

Nell’ultimo aggiornamento del roster per MLB The Show 22, 10 giocatori sono diventati Diamond. Il diamante rappresenta un punteggio OVR pari o superiore a 85 Live Series. I dieci sono Joe Musgrove, Alex Bregman, Triston McKenzie, Shane Bieber, Framber Valdez, Ryan Pressly, Luis Castillo, Harrison Bader, Jeremy Pena e Josh Hader.

Tra gli aumenti più notevoli ci sono due delle più grandi star della postseason 2022: Phillies OF Bryce Harper e Astros SS Jeremy Pena. Harper, uno dei catalizzatori per i campioni NL, è ora fino a 92 OVR in Diamond Dynasty. Quell’aumento segna un salto di +5 OVR dalla conclusione della stagione regolare.

E poi c’è Jeremy Pena, il rookie che ha vinto sia l’ALCS che il premio MVP delle World Series. L’interno di Astros è diventato Diamante nell’aggiornamento finale, salendo di sei punti complessivi a un OVR di 87.

Altri aggiornamenti degni di nota includono +7 aggiornamenti OVR per il soccorritore Astros Bryan Abreu (83 OVR) e Yuli Gurriel (78 OVR), +6 aumenti OVR per il titolare di Astros Framber Valdez (86 OVR) e l’esterno degli Yankees Harrison Bader (87 OVR) e + 5 aumenti di OVR per il prima base dei Phillies Rhys Hoskins (83 OVR) e il soccorritore di Astros Hector Neris (83 OVR).

Questo ha segnato l’ultimo aggiornamento del roster per MLB The Show 22. L’ultimo ufficiale è tornato all’inizio di ottobre alla conclusione della stagione regolare della MLB 2022. Quest’ultimo, però, si è concentrato sui giocatori che hanno fatto parte della Postseason. Questo non è stato, tuttavia, l’unico contenuto uscito in The Show il giorno dei veterani.

I San Diego Studios hanno rilasciato un nuovo Milestone Program in Diamond Dynasty, aggiungendo altre quattro carte da 99 OVR nel gioco. Inoltre, la quarta e più probabile raccolta finale di Legends and Flashbacks è caduta nella modalità di gioco. Il premio principale per averlo completato è una carta Retro Finest da 99 OVR dell’icona degli Yankees Mickey Mantle.