Bowser e Mario presenti nel film di Super Mario Bros. non sono così da incubo come molti credevano

Abbiamo avuto modo di dare un’occhiata al primo filmato del film in uscita di Super Mario Bros. con Chris Pratt nei panni di Mario e Jack Black nei panni di Bowser. Ha mostrato un terrificante Bowser mentre guida il suo esercito di Koopa contro un altro regno indifeso. Il trailer ci ha anche dato una buona idea della performance di Black nei panni di Bowser e di come King of the Koopa metterà in atto la sua ricerca per il dominio del mondo nel corso del film.

Nel trailer, vediamo l’esercito Koopa di Bowser condurre un assalto contro una roccaforte di pinguini, con scarse difese come palle di neve per difendersi. Inutile dire che sono stati affrontati in modo decisivo e ci ha dato una buona possibilità di vedere Bowser scatenare un feroce assalto contro la roccaforte dell’iceberg. Sorprendentemente, sembrava che il film intendesse rappresentare Bowser come un avversario terrificante piuttosto che come un avversario comico da affrontare contro Mario.

Imparentato: Ora è trapelato anche il design di Peach per il film di Super Mario Bros

Sebbene il filmato mostrasse un po’ più di Bowser che di Mario, abbiamo comunque intravisto lui e la voce di Pratt per il personaggio, con una rapida occhiata a Toad e Luigi, interpretati rispettivamente da Keegan-Michael Key e Charlie Day.

Era un breve trailer che metteva in evidenza molti dei personaggi del film in uscita, ma ciò che potrebbe sorprendere molti fan è che non sembrava o suonava immediatamente orribile. Quando è stato inizialmente annunciato il cast per il film in arrivo, molti erano fuori di sé per aver scelto Pratt per il ruolo di Mario, e molti avevano parole scelte sul fatto che Seth Rogen sarebbe stato scelto per il ruolo di Donkey Kong. Nonostante questi pensieri iniziali, il trailer mostrato non è stato all’altezza del clamore da incubo che molti credevano sarebbe stato.

Dovremo aspettare l’effettiva uscita nelle sale di questo film per il nostro giudizio finale, ma il trailer lascia una solida prima impressione per tutti gli scettici. Il film di Super Mario Bros. arriverà nelle sale il 7 aprile 2023 in Nord America, quindi il 28 aprile 2023 in Giappone.