Blizzard annuncia la beta endgame di Diablo IV, che includerà nuovi Nightmare Dungeon

Non è passato molto tempo da quando i file beta di Diablo IV sono stati trovati su Battle.net. Non passerà molto tempo prima che anche i giocatori avranno finalmente la possibilità di provare il gioco in prima persona. Blizzard ha annunciato una beta di fine gioco, che avrà luogo entro la fine dell’autunno.

Il ritorno di Lilith è stato una parte importante dell’annuncio di Diablo IV (il regista Joe Shelly indossa persino una maglietta con la regina nel video dell’annuncio della beta), ma Blizzard non vuole spoilerare nulla di quella trama. Pertanto, questa beta si concentrerà sui contenuti di fine gioco post-campagna.

Il post sul blog di aggiornamento degli sviluppatori più dettagliato elenca alcune delle attività che i giocatori possono aspettarsi. I giocatori esperti saranno felici di conoscere Nightmare Dungeons, un nuovo livello di difficoltà che aggiunge modificatori speciali alle conquiste precedenti. Ogni dungeon ha un sigillo dell’incubo unico e trovarlo sblocca l’opzione per immergersi nuovamente in difficoltà Incubo. Altre attività di alto livello nella beta includono zone PvP chiamate Fields of Hatred, battaglie di eventi pubblici chiamate Helltides e attività più piccole chiamate Whispers of the Dead. I giocatori di livello 50 possono anche utilizzare le Schede Paragon per potenziare ulteriormente i propri personaggi: dovrebbe essere un buon momento per provare anche le nuove meccaniche leggendarie che cambiano il gioco.

La beta di endgame non ha ancora una data specifica, né avrà iscrizioni elettive. Se sei interessato, consulta la nostra guida su come qualificarti per la beta. Se non fai il taglio, sarai comunque in grado di saltare ai test pubblici l’anno prossimo. Tutte le versioni beta saranno disponibili su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One, con il crossplay abilitato.

Quei test pubblici arriveranno nel 2023, quando uscirà anche Diablo IV. Il franchise di Diablo, insieme a Call of Duty e Overwatch, arriverà su Game Pass come parte dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Xbox, anche se non è chiaro se Diablo IV stesso sarà disponibile sul servizio al momento del lancio.