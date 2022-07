‘Black Ink Crew Compton’- Stagione 3, in arrivo o no?

Se non ti sei mai perso un episodio o una stagione di VH1 “Ciurma dell’inchiostro nero”, probabilmente hai familiarità con le altre versioni del programma, New York e Chicago, e quelle due edizioni dello show sono state un enorme successo rispetto all’ultima stagione, poiché i fan non sono molto contenti di KP. Credono che abbia un problema con ogni donna dello staff.

KP ha problemi con le donne nella sua squadra?

Nella seconda stagione di “Black Ink Crew”, Compton ha visto numerosi alti e bassi. La maggior parte dei membri dell’equipaggio ha a che fare con problemi familiari, mentre alcuni stanno causando controversie all’interno del gruppo. In un episodio precedente, Vudu ha visto per la prima volta il suo padre biologico e ha scoperto che tutto ciò che sua madre e il patrigno le avevano detto sul suo padre biologico era una bugia. Alana ha litigato con sua madre nell’episodio più recente, poiché l’ha avvertita della compagnia che tiene.

Le cose sono peggiorate quando la madre di Alana ha scoperto che il suo ragazzo era in prigione. Tim e KP, d’altra parte, stavano tentando di risolvere gli aspetti legali associati alla gestione del business dei tatuaggi. Alla fine KP si rivolge a suo padre per assistenza con il problema.

Con tutto ciò che accade intorno a lui, la condotta di KP con i lavoratori irrita gli spettatori. Il capo dell’equipaggio sembra non apprezzare praticamente ogni membro femminile del suo equipaggio, spesso seguendoli nel modo sbagliato. Con KP che rifiuta di impegnarsi con lei, Barbie sceglie di ascoltare Lemeir e vedere cosa ha da offrire, e poiché sentiva KP sprezzante nei suoi confronti, Barbie ha accettato l’offerta di Lemeir nei suoi affari. KP è quindi riuscito ad agitare Nessie. Quando ha saputo tramite Vudu che KP stava aprendo un negozio con il suo ex, Ken, si è sentita ingannata. Nessie informa KP che l’ha abbandonata quando aveva più bisogno di lui. Per non parlare del fatto che ha castigato Alana.

“Aveva Black Ink Crew: Compton acceso per 5 minuti e poi butta via l’intero programma”, ha twittato uno spettatore. Un altro fan ha chiesto su Twitter: “Perché sembra che OGNI uomo di Black Ink Crew Compton abbia difficoltà a lavorare/andare d’accordo con ogni donna?” Un altro spettatore ha descritto il cast dello show come “caldo”, twittando: “Tutti su Black Ink Crew Compton sono così estremamente attraenti, mio ​​dio”. “Okay, sto guardando Black Ink Crew Compton, e certo, non sento come si comporta KP”, commenta un altro fan. Un altro sostenitore ha scritto, Sembra che abbia un problema.