Biografia di Kane Lim, Wiki, patrimonio netto, età, altezza, carriera, ecc.

Kane Lim è un Un patrimonio netto di 20 milioni di dollari Investitore, collezionista e personaggio televisivo di Singapore di Singapore. Va menzionato, tuttavia, che si dice che Kane provenga da una famiglia di Singapore che vale miliardi di dollari a causa di interessi in centri commerciali, immobili commerciali, petrolio e petroliere nel sud-est asiatico.

iframe{position:fixed;top:130px;height:100%;transform:translateX(-50%);margin-left:0!important}.ad-label{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font -size:.875rem;colore:#8d969e;text-align:center;padding:1rem 1rem 0 1rem} ]]>

Kane è salito alla ribalta nel gennaio 2021 come una delle star del reality di Netflix “Bling Empire”. La trama ruota attorno allo stile di vita di un gruppo di asiatici estremamente ricchi a Los Angeles.

Relativo- Patrimonio netto di Brett Oppenheim- Quanto è ricca la vendita di Sunset Star?

Le origini di Kane e la presunta fortuna familiare non sono state ufficialmente provate. Kane afferma di non essere stato viziato da bambino come altri bambini privilegiati a Singapore. Ad esempio, invece di accompagnarlo a scuola tutti i giorni, suo padre gli faceva prendere i mezzi pubblici. Secondo i rapporti, la famiglia possiede centri commerciali ed edifici per uffici in gran parte in Thailandia.

Kane ha detto a un intervistatore nel 2019 di aver iniziato a investire in azioni all’età di 17 anni con un prestito di suo padre. Secondo quanto riferito, ha restituito i soldi in due mesi e due anni dopo aveva accumulato una ricchezza personale di “sette cifre”. Kane ora sta investendo i suoi soldi in immobili a Los Angeles per far crescere l’azienda della sua famiglia verso ovest.

Primi anni di vita

Kane Lim è nato a Singapore il 5 dicembre 1989. Lim attualmente risiede negli Stati Uniti. Il suo segno zodiacale è Sagittario. Lim ha conseguito il diploma presso il Fashion Institute of Design & Merchandising nel 2013.

È un uomo d’affari di Singapore e una celebrità della televisione di realtà che ha partecipato al reality show di successo di Netflix “Bling Empire”.

Carriera

Lim ha fondato la sua azienda quando aveva 17 anni. All’età di 20 anni, aveva il suo primo milione di dollari. Sulla sua pagina Instagram, si descrive come un imprenditore, sviluppatore immobiliare, investitore e filantropo. Ha sede a Los Angeles e si concentra sull’investimento della sua famiglia. Il suo principale interesse è la moda. Diamo uno sguardo al suo magnifico guardaroba su Instagram, che include orologi Audemars Piguet tempestati di diamanti difficili da trovare e gli ultimi prodotti di Dior e Balenciaga.

Relativo- Patrimonio netto di Brett Oppenheim- Quanto è ricca la vendita di Sunset Star?

Lim si è unito al cast della nuova serie di realtà di Netflix “Bling Empire” nel 2021. A Los Angeles, ha seguito una ricca cerchia di conoscenti asiatici e asiatici americani. È salito alla ribalta come risultato dello spettacolo. Crescendo, non è stato viziato come gli altri bambini privilegiati di Singapore.

Invece di accompagnarlo a scuola ogni giorno, suo padre gli fece prendere i mezzi pubblici. Secondo i rapporti, la famiglia possiede centri commerciali ed edifici per uffici. Lim ha detto a un intervistatore nel 2019 di aver iniziato a fare trading di azioni all’età di 17 anni. Ha preso in prestito denaro da suo padre e lo ha restituito in due mesi. Kane ora sta investendo i suoi soldi nel settore immobiliare a Los Angeles. Kane Lim prodiga i suoi soldi in scarpe e gioielli firmati.

Resta sintonizzato per altri aggiornamenti di questo tipo!