Billy Beane Net Worth 2022: età, altezza, peso, moglie, figli, ecc.

William Lamar Beane III è il vero nome di un ex giocatore di basket. Attualmente è impiegato come Front Office Executive. Billy Beane è il soggetto del film Moneyball. Nel film, Brad Pit ha interpretato un giocatore di baseball. Ha suonato per i New York Mets, Detroit Tigers, Oakland A’s e Minnesota Twins, tra gli altri.



Potresti avere familiarità con Billy Bean, ma conosci la sua età e altezza, nonché il suo patrimonio netto nel 2022? Se non sei a conoscenza, abbiamo scritto un articolo sulla breve biografia di Billy Beane: wiki, carriera, vita professionale, vita personale, patrimonio netto attuale, età, altezza, peso e altre statistiche. Quindi, se sei pronto, iniziamo.

Primi anni di vita e biografia

L’atleta di talento è cresciuto in due città: Mayport, Florida e San Diego, California. È figlio di una famiglia di militari. Il padre del giocatore era un ufficiale di marina. Ha mostrato a Beane come lanciare. L’uomo d’affari ha frequentato la Mt. Carmel High School a San Diego. Ha partecipato a baseball, football e basket al liceo. Nell’ultima partita del suo primo anno, l’allenatore della scuola ha promosso William nella squadra di baseball dell’università.

Beane ha battuto .501 nel suo primo anno di liceo, ma all’ultimo anno la sua media di battuta era scesa a .300. Le medie di battuta dei giocatori erano in calo, ma gli scout credevano in lui. Smette di giocare a calcio per evitare infortuni. La Stanford University ha contattato Billy per una doppia borsa di studio di baseball-calcio per la squadra di Stanford Cardinal Football.

Vita privata

Nella sua vita, il calciatore si è sposato due volte. William e sua moglie hanno una figlia. Ha sposato Tara nel 1999. Brayden e Tinsley, i gemelli della coppia, sono nati. Il primo matrimonio durò solo tre anni. La sua famiglia vive a Danville, in California, dove vive la coppia.

Età, altezza e peso

Essendo nato il 29 marzo 1962, Billy Beane ha 60 anni alla data odierna 1 ottobre 2022. La sua altezza è di 1,93 e il suo peso è di 68 kg.

Carriera

I New York Mets lo scelsero nel 1980 Draft di baseball della Major League. La squadra era entusiasta del talento dei giocatori e li ha scelti per primi. Alcune organizzazioni prevedevano che avrebbe frequentato Stanford e non avrebbe firmato un accordo con loro. Ha guadagnato un bonus di firma di $ 125.000. Billy è stato inviato a squadre di baseball della lega minore come i Little Falls Mets, che erano associati ai New York Mets, e molti altri. La media di battuta dei giocatori nella stagione inaugurale è stata di .210.

Correlati- Informazioni sul patrimonio netto, sulla vita personale, sulla carriera e altro di Jennifer Garner!

William è apparso solo in 12 partite durante la stagione 1987 a causa di un’espansione del roster. I Minnesota Twins cedettero Billy ai Detroit Tigers. È apparso in sei partite con i Tigers nel 1988. L’atleta ha firmato un contratto con gli Oakland Athletics of California nel 1988. Beane è apparso in 37 partite durante la stagione 1989. Ha firmato con gli A durante la stagione 1990. Il giocatore è stato nominato vicedirettore generale dell’Atletica leggera nel 1993.

Quando Billy era il vicedirettore generale, il club ha avuto tre presenze nelle World Series tra il 1988 e il 1990. Il 17 ottobre 1997 è stato nominato Direttore Generale della squadra. Dal 2000 al 2003, la squadra di atletica leggera ha raggiunto i playoff in modo coerente. Sotto la guida di Beane, il club ha stabilito un record vincendo 20 partite consecutive. I Boston Red Sox hanno offerto Billy Beane $ 12,5 milioni per la carica di direttore generale, ma ha rifiutato.

Correlati- Come si blocca un sito Web in Google Chrome? Controlla ora!

Il 15 aprile 2005 ha rinnovato il contratto con l’Atletica. Aveva anche una partecipazione modesta nella proprietà della squadra. Il contratto di William è stato rinnovato nel 2012 al 2019. Billy è stato nominato vicepresidente esecutivo delle operazioni di baseball di atletica leggera nel 2015. Il direttore generale è stato nominato nel consiglio di amministrazione dell’azienda di software Netsuite. È stato consulente della squadra di calcio olandese AZ Alkmaar.

Premi e risultati

La Major League Baseball ha riconosciuto il giocatore Executive of the Year nel 2018. È stato eletto ottenendo il maggior numero di voti da ciascuna squadra. Billy è stato votato al 10 ° posto nell’elenco dei 10 migliori GMS / Executive of the Decade alla fine del 2009. The Sporting News lo ha nominato due volte Executive of the Year. Ha inoltre ricevuto i seguenti riconoscimenti:

Baseball America gli ha conferito il premio due volte, nel 2002 e nel 2013.

Il migliore annuale di baseball di MLB.com

Premio Rube Foster

Campione delle World Series

Patrimonio netto e stipendio di Billy Beane nel 2022

Il patrimonio netto di Billy Beane è di $ 16 milioni a ottobre 2022. Ha anche guadagnato una paga annua di $ 3 milioni. Il patrimonio netto di Billy deriva dai suoi successi come giocatore di baseball e direttore generale. I giocatori sono stati anche consulenti per l’organizzazione e le squadre. Il partecipante è un membro del Consorzio. Billy ha anche ricevuto una grossa somma dai calzini rossi, ma l’ha rifiutata.

William Lamar è un giocatore fantastico e GM. Ha una visione davvero ottimista della vita. Diversi manager hanno adottato la strategia di Beane nei giochi. Billy Beane non ha avuto una partita nella partita di baseball.

Resta sintonizzato per altri aggiornamenti di questo tipo!

Il post Billy Beane Net Worth 2022: Age, Height, Weight, Wife, Kids, Etc. è apparso per la prima volta su Honk News.