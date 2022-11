Bendy and the Dark Revival continua l’amato franchise horror indipendente in un nuovo trailer

Gli sviluppatori Joey Drew Studios hanno rilasciato un nuovo trailer per il tanto atteso secondo capitolo del franchise di Bendy. Il seguito della versione iniziale del 2017 si intitolerà Bendy and the Dark Revival e, sulla base del teaser, promette più degli stessi momenti agghiaccianti e da incubo stabiliti dalla prima voce.

L’ambientazione del gioco sarà diversa dal titolo precedente e presenterà anche un nuovo personaggio centrale di nome Audrey. Inoltre, le aree esposte nel video indicano che il suo mondo sarà molto più ampio di Bendy e della Ink Machine.

Sebbene la protagonista principale questa volta sia diversa, il trailer mostra ancora il suo possesso di abilità soprannaturali uniche che le consentono di navigare nel mondo paranormale di cui purtroppo è diventata parte. È stata anche mostrata una varietà di possibili alleati e nemici che potrebbero essere incontrati nel gioco, incluso il personaggio famigerato e titolare, Bendy the Devil.

L’animazione visualizzata nell’anteprima mostra un personaggio più dettagliato e un design dell’ambiente che ricorda lo stile artistico di BioShock. Frammenti del suo gameplay suggeriscono che le stesse meccaniche di combattimento e stealth utilizzate per esplorare e progredire nel titolo precedente verranno mantenute per la seconda voce.

Verso l’ultima parte del trailer, la data di uscita di Bendy and the Dark Revival su Steam è stata mostrata come prevista per il 15 novembre. Sfortunatamente, gli utenti PlayStation e Xbox potrebbero dover aspettare un po’ di più perché le date di lancio della console devono ancora essere specificate. Al momento non è chiaro, tuttavia, se una versione mobile sarà disponibile per Bendy and the Dark Revival poiché non è stato ancora fatto alcun annuncio su questa piattaforma.