Beastars Stagione 3 Premiere nel 2022

Bestar è un anime basato sull’omonima serie manga giapponese. Il Bestie il manga è scritto e disegnato da Paru Itagaki. Nanami Higuchi ha prodotto l’adattamento della serie Studio Orange, diretto da Shinichi Matsumi. Satoru Kosaki ha composto la musica sia per l’anime Netflix che per l’originale. Shunuke Hosoi, Yoshinori Takeeda, Kazuki Ooshima e Makiko Kuroiwa collaborano alla produzione di vari episodi. Gli instancabili sforzi dell’equipaggio per garantire il successo della performance sono un fattore importante nella sua popolarità.

Beastars sarà presentato in anteprima su Netflix il 13 marzo 2020, al di fuori del Giappone. In precedenza, lo spettacolo ha debuttato su Fui Tv nel 2019, ma i diritti sono stati successivamente trasferiti a Netflix. La seconda stagione di Beastars sarà presentata in anteprima il 15 luglio 2021. Dato che le prime due stagioni sono state rilasciate una dopo l’altra e che il mondo sembra riprendersi dalla peste, sembra molto probabile che la data di uscita della terza stagione di Beastars sarà svelato presto.

Data di uscita di Beastars Stagione 3

La data di uscita della terza stagione di Beastars deve ancora essere determinata. Le stagioni 1 e 2 di Beastars sono state entrambe presentate in anteprima Fuji TV in Giappone pochi mesi prima del loro rilascio su Netflix e la terza stagione dovrebbe seguire l’esempio. La stagione 3 di Beastars sarà molto probabilmente disponibile su Netflix nell’autunno del 2022, dopo l’uscita delle stagioni 1 e 2 rispettivamente a marzo 2020 e luglio 2021.

Il 20 luglio 2021, una dichiarazione affermava che l'anime Beastars era stato rinnovato per una terza stagione perché le aspettative erano state incontrato. Orange Studio ha animato l'anime che Netflix ha concesso in licenza la scorsa stagione. Orange Studio ha annunciato su Twitter che parteciperà anche alla prossima stagione.

La buona notizia è che i cartoni animati saranno prodotti dalla stessa azienda per preservare il calibro della serie. La cattiva notizia per alcuni fan è che Orange, lo studio di anime, ha dichiarato il 7 dicembre 2021 che la prossima stagione di Beastars sarà l’ultima.

Il cast di Beastars stagione 3

Legoshi è interpretato da Jonah Scott.

Chi è Legoshi? Legoshi, il protagonista del libro, ha un cuore gentile ma è temuto e disprezzato dagli altri animali a causa della sua statura intimidatoria. Tuttavia, ottiene rapidamente il sostegno degli studenti della Cherryton Academy, in particolare Haru, mentre Legoshi reprime ulteriormente i suoi impulsi predatori a causa dei suoi sentimenti contrastanti per il coniglio nano bianco.

Legoshi, un membro del club del teatro, decide di indagare sull’omicidio di Tem, un altro membro del club. Ho sentito parlare di Jonah Scott, ma dove? Scott è un doppiatore di talento che ha interpretato Joe in SK8. L’infinito e Willy in Attack on Titan. Scott può essere ascoltato nel prossimo videogioco Dying Light 2.

Lara Jill Miller nel ruolo di Haru

Allora, chi è esattamente Haru? Haru, uno studente del terzo anno, è l’unico coniglio nano bianco nel club di giardinaggio. Haru, che è spesso considerata un membro debole della società a causa della sua bassa statura, cerca di affermarsi attraverso la promiscuità, rendendola un’emarginata. Sebbene Haru alla fine sviluppi una relazione difficile con Legoshi, spesso prende le distanze dagli altri.

Lara Jill Miller è un nome di cui ho sentito parlare. Miller è meglio conosciuta per i suoi ruoli come Kathy nello spinoff di All That The Amanda Show e come Sam Kaninsky nella sitcom classica degli anni ’80 Gimme a Break! Miller ha fornito voci per personaggi di serie animate come Doc McStuffins e The Loud House. la versione doppiata di Digimon Adventure.

Louis Beastars Louis con Griffin Puatu

Louis, un cervo nobile del terzo anno e studente della Cherrington Academy, è il protagonista del club teatrale. Louis, un erbivoro, tratta spesso gli altri con disprezzo e aspira a essere il prossimo Beastar, una posizione di grande attitudine, servizio e riconoscimento. Diventa meno manipolatore durante la serie mentre inizia a essere gentile e ad ammirare personaggi come Legoshi.

Griffin Puatu è stato menzionato da qualche parte. Griffin Putatu è un giovane doppiatore che ha interpretato Ganke Lee in Spider-Man: Miles Morales, Taichi, il personaggio principale di Iseakai: Cheat Magician, e Hop in Pokemon: Twilight Wings.

Complotto

Circolano già voci su Studio Orange e Netflix che rilasceranno la terza stagione di Beasters. Potremmo prendere in considerazione la decisione di Legoshi di continuare la sua educazione o meno per quanto riguarda la sua vita. Potrebbero anche far luce sulla sua storia romantica e sulla sua relazione con Haru. C’è la possibilità che Legoshi sia accompagnato nella sua avventura da Jack, Louis e Haru.

È molto probabile che Yahya e altri nuovi personaggi appaiano nella stagione 3 di Beastars. Se l’anime è fedele alla serie manga, Louise e Legoshi dovranno riconciliarsi con la loro figura paterna. Stanno per intraprendere un viaggio emozionante e avventuroso.

Recensioni

La seconda stagione identifica l’assassino che ha ucciso Tem. Nel cuore della notte, l’orso Riz uccise e divorò l’alpaca. Louis rinunciò alla gamba dopo un brutale duello con Riz in modo che Legoshi potesse mangiare carne per la prima volta. Di conseguenza, Legoshi è stato in grado di sconfiggere Riz.

La vita di Legoshi non sarà più la stessa dopo quell’incidente nelle prossime stagioni.

La polizia ha arrestato sia Legoshi che Riz in seguito all’alterco. Legoshi non avrà precedenti penali per aver divorato la carne di Louis, ma sarà classificato come un criminale predatore. In una società civile e antropomorfa, mangiare la carne di un altro essere vivente è fortemente sconsigliato.

Il ritorno alla normalità sarà difficile per Legoshi a causa della sua triste performance passata. Poiché non può più iscriversi a istituti a disposizione di tutti gli studenti, le aziende di proprietà di erbivori non vorranno assumerlo. Alla fine sarà costretto a lasciare Haru senza preavviso e non gli sarà più permesso di sposare un erbivoro.

Domande frequenti: anche le persone chiedono

Beastars tornerà per una terza stagione?

La terza stagione della popolare serie animata Beastars è stata ordinata. I creatori della serie anime, che si basa sulla serie manga Paru Itagaki, ne hanno annunciato il rinnovo sulla loro pagina Twitter. Studio Orange Netflix ha annunciato che la terza stagione sarà rinnovata.

Beastars è stato cancellato?

Alla fine di marzo 2020, è stato annunciato che lo spettacolo è stato annullato a causa della pandemia di COVID-19.

Pina è una Beastar femmina?

In Beastars, Pina riappare spesso. Frequenta la Cherryton Academy come studente di pecore e partecipa al club teatrale. Nelle versioni giapponese e inglese, è doppiato rispettivamente da Yki Kaji e Kayleigh McKee.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!