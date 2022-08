Battlefield 2042 stagione 2 aggiunge una nuova mappa e un uomo con una pistola folle

Campo di battaglia 2042 è passato attraverso la suoneria, ma dopo un drammatico ridimensionamento di portata e ambizione, gli sviluppatori di DICE stanno cercando di tornare al lavoro come al solito per il travagliato sparatutto multiplayer. La prossima stagione 2 del gioco, intitolata Master of Arms, sposta l’attenzione dai cambiamenti a livello di gioco nell’interesse di un buon rilascio di contenuti vecchio stile.

A partire dal 30 agosto, circa tre mesi dopo l’inizio della stagione 1, Master of Arms aggiungerà la nuova mappa Stranded che porterà i giocatori a Panama per combattere intorno a un lago prosciugato e a una nave mercantile intrappolata nel fango. (Forse ispirato da una vera ostruzione del Canale di Suez al Cairo?) Si unisce alla mischia anche un nuovo specialista, un ex trafficante d’armi di nome Charlie Crawford. Per quanto riguarda i personaggi degli sparatutto militari, Charlie sembra piuttosto semplice, ma ha una pistola gigante e parla come la leggenda dell’azione a basso budget Scott Adkins, quindi è un po ‘accattivante.

Oltre a nuove armi e veicoli, Master of Arms porterà una serie di nuove funzionalità al Campo di battaglia 2042orientato a offrire ai giocatori un modo per sbloccare i contenuti della stagione 1 che potrebbero essersi persi e anche in espansione Campo di battaglia Portale. Questi includono gli incarichi, che secondo DICE sono “un modo per sbloccare armi in All-Out Warfare che in precedenza erano disponibili solo all’interno Campo di battaglia Portale: a partire dagli iconici M60E4 e M16A3, con altri in arrivo nei futuri aggiornamenti. I giocatori potranno anche utilizzare gli incarichi per sbloccare i veicoli, le armi e lo specialista della stagione 1 se si sono persi la prima volta.

Tutto sommato sembra un aggiornamento stagionale decente, anche se ordinario, per uno sparatutto multiplayer. Forse non è necessariamente sufficiente per attirare giocatori nuovi o scaduti, ma per i più fedeli Campo di battaglia 2042 fedele, forse un po’ di stabilità ordinaria è benvenuta in questo momento.