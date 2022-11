Battlefield 2042 arriva su Game Pass Ultimate ed EA Play con la stagione 3

Tiratore assediato Campo di battaglia 2042 verrà aggiunto ai servizi di abbonamento EA Play e Game Pass Ultimate quando la sua stagione 3 inizierà tra “poche settimane”. Lo sviluppatore EA DICE ha fatto l’annuncio in un post sul blog che descrive in dettaglio i cambiamenti nella prossima stagione.

Campo di battaglia 2042 arriverà sulle piattaforme in abbonamento poco più di un anno dopo il suo lancio nel novembre 2021, un intervallo normale per un’importante versione di Electronic Arts. Ma l’editore spera che un nuovo pubblico curioso su Game Pass dia una spinta al gioco in difficoltà. Campo di battaglia 2042 lanciato con problemi di prestazioni e contenuto assente, e non è riuscito a fare clic con i giocatori a tal punto che l’amministratore delegato di EA Andrew Wilson ha detto agli investitori a maggio che DICE avrebbe ripensato Battlefield “da zero” in futuro.

Se non altro, un afflusso di nuovi giocatori sarà il benvenuto. Su Steam, 2042I numeri dei giocatori sono crollati così tanto che, dopo una recente vendita, nel 2016 Campo di battaglia 1 aveva 10 volte più giocatori della versione più recente di Battlefield.

Tuttavia, DICE si impegna a sostenere 2042 nel medio-lungo periodo. Lo sviluppatore ha affermato di aver avviato la pre-produzione di “tutti i nuovi contenuti che arriveranno dopo la stagione 4, il prossimo anno”. Forse un impegno più lungo 2042 guadagnerà tempo allo sviluppatore per completare quel ripensamento della serie, sotto l’occhio vigile del capo di Respawn (e alunno di Call of Duty) Vince Zampella, che è stato incaricato da Wilson di supervisionare Battlefield.

“Siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 12 mesi”, ha detto lo studio. Fondamentalmente, la stagione 3 porterà l’annunciato rinnovamento agli Specialisti del gioco che assegna loro tutte le classi tradizionali di Battlefield, con ruoli chiaramente definiti. Inoltre, ci sarà un nuovo specialista, alcuni aggiornamenti delle mappe e l’aggiunta delle armi preferite dai fan, tra cui Cattiva compagnia 2è XM8.

Sembra che l’avvento della stagione 3 e la sua aggiunta a Game Pass Ultimate rappresenteranno il momento migliore da regalare Campo di battaglia 2042 una prima – o una seconda – possibilità.