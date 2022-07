Bandai Namco regala a Elden Ring l’eroe popolare “Let Me Solo Her” una spada incisa, ritratto in legno di Malenia

Un giocatore di Elden Ring meglio conosciuto con il soprannome di “Let Me Solo Her” ha fatto scalpore all’inizio di quest’anno quando ha iniziato a unirsi ai giochi di altri giocatori per sconfiggere Malenia, probabilmente il boss più difficile di Elden Ring, tutto da solo. Inoltre, ha sconfitto con successo il boss migliaia di volte armato solo di una pentola in testa e delle sue due fidate katane. Le sue impressionanti imprese alla fine hanno attirato l’attenzione dell’editore di Elden Ring Bandai Namco e, a maggio, LMSH ha rivelato che l’editore gli aveva inviato un regalo per i suoi sforzi nel gioco.

LMSH ha dichiarato oggi che dopo circa due mesi, il regalo è finalmente arrivato. L’eroe popolare di Elden Ring ha condiviso alcune foto su Twitter ed è davvero uno spettacolo da vedere.