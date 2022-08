Avatar: Generations, un Avatar: The Last Airbender RPG, è stato lanciato in modalità soft in quattro paesi

Navigator Games ha annunciato che Avatar: Generations, un Avatar: The Last Airbender RPG, ha ricevuto lanci graduali in quattro paesi. I quattro paesi con accesso ad Avatar: Generations sono Canada, Danimarca, Sud Africa e Svezia. Il gioco è una collaborazione tra Paramount Studios, lo studio di Square per dispositivi mobili a Londra, e Navigator Games. Quando Square ha annunciato la formazione del suo nuovo studio incentrato sui dispositivi mobili, i giochi basati su Avatar: L’ultimo dominatore dell’aria sono stati segnalati per essere in produzione.

Quattro titoli basati su L’ultimo dominatore dell’aria sono in vari gradi di sviluppo da parte della Paramount Pictures, inclusi un gioco di ruolo per console e un MMORPG. Attualmente, solo il primo capitolo di Generations è disponibile per le persone in Canada, Danimarca, Sud Africa e Svezia. Il primo capitolo si concentra sui personaggi originali del primo Ultimo dominatore dell’aria Programma televisivo: Aang, Katara, Sokka, Toph, Suki e Zuko. I capitoli futuri saranno incentrati su diversi personaggi di altri periodi del Mondo Avatar, inclusi Korra e Kyoshi. Generations utilizza la grafica 3D cel-shaded ed è disponibile su iOS e Android. Non si sa quando Generations uscirà in altre parti del mondo.

Il Avatar: L’ultimo dominatore dell’aria Il franchise si svolge in un mondo in cui gli esseri umani possono controllare uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco. C’è un essere che può padroneggiare tutti e quattro gli elementi; questo è L’Avatar. La prima serie si concentra su Aang, l’allora attuale reincarnazione di The Avatar e Last Airbender nel mondo. Aang si sveglia dopo essere stato congelato per oltre cento anni e ha bisogno di padroneggiare i quattro elementi per porre fine alla guerra globale con la Nazione del Fuoco. La serie ha ricevuto consensi per la sua animazione basata su anime e la sua storia premurosa, che ha portato a diversi spin-off, incluso un sequel diretto chiamato Corra. Oltre ai videogiochi, ci sono altri media relativi ad Avatar in produzione, incluso uno show televisivo live-action su Netflix.