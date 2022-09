Aumenta i mazzi sfida in Clash Royale: i migliori da provare

La sfida della rampa in Scontro reale è tornato e i giocatori stanno provando i migliori mazzi per sbloccare le ricompense esclusive disponibili.

Completare l’evento significa seguire le sue regole e costruire un elenco di carte che possono essere schierate per assicurarsi una serie di vittorie.

Questa sarà l’ultima serie di sfide Clash Fest da completare, con una speciale Emote Alta tensione in palio.

I migliori mazzi per Clash Royale Ramp Up Challenge

Per richiedere tutti i premi offerti, i giocatori dovranno ottenere nove vittorie per sbloccare una nuova emote, oltre a monete e gettoni. Nella Ramp Up Challenge, ogni battaglia inizia con un elisir, che diventa due e poi tre elisir man mano che la partita avanza.

L’annuncio ufficiale conferma anche che non sono ammesse perdite e che i fan dovranno pensare ai mazzi che usano e come possono avere un impatto in anticipo con carte più economiche.

Un messaggio di Supercell recita: “Le finali mondiali di CRL22 sono finite, ma il #ClashFest continua per un’altra settimana. Gioca nella Ramp Up Challenge per sbloccare questa emote Tesla e un sacco di ricompense.

È tempo di #ClashFest! 🥳 Entra nella nuova Clash Fest Arena e partecipa a sfide speciali per tutta la stagione per guadagnare un sacco di emote e ricompense uniche! 🎁 pic.twitter.com/C7fMoyzZLb — Clash Royale (@ClashRoyale) 5 settembre 2022

Per coloro che possono completare completamente la sfida, i premi Ramp Up in Clash Royale includono migliaia di monete d’oro, 80 gettoni Banner e una chiave del forziere. E per coloro che sperano di ottenere un piccolo aiuto per costruire il loro mazzo perfetto, puoi trovarne alcuni utilizzati da creatori di contenuti e fan famosi:

Aumenta il mazzo di sfida da Clash with NEAL

Cucciolo di drago – Quattro elisir

Pipistrelli – Due elisir

Clone – Tre elisir

Palla di fuoco – Quattro elisir

Macchina volante – Quattro elisir

Segugio di lava – Sette elisir

Taglialegna – Quattro Elsir

Skeleton Army – Tre elisir

Aumenta il mazzo sfida da più tag

Mago del ghiaccio – Tre elisir

Cavaliere – Tre elisir

Cucciolo di drago – Quattro elisir

Lapide – Tre elisir

Barile barbarico – Due elisir

Cimitero – Cinque elisir

Veleno: quattro elisir

Tornado – Tre elisir

