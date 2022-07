Attività di ricerca sugli eventi dell’anniversario di Pokemon Go, Shiny Pansear e Wash Rotom

L’evento dell’anniversario di Pokemon Go inizia più tardi oggi con alcune speciali ricerche a tempo che possono aiutare a sbloccare succose ricompense.

E per coloro che si stanno solo preparando per l’inizio delle cose, i giocatori in Nord America, Australia e Nuova Zelanda avranno un incentivo in più per completare il maggior numero possibile di attività,

Questo perché uno dei premi Ultra Unlock guadagnati durante il Pokemon Go Fest Berlin include un Pocket Monster solitamente bloccato nella regione.

Pokémon GO | Trailer della stagione di Alola BridTV 8906 Pokémon GO | Trailer della stagione di Alola 970659 970659 centro 13872

Attività e ricompense di ricerca a tempo per l’evento dell’anniversario di Pokemon Go

Niantic ha confermato che l’evento dell’anniversario di Pokemon Go 2022 inizierà più tardi oggi alle 10:00 ora locale e durerà meno di una settimana, terminando il 12 luglio alla stessa ora. Sono già state confermate numerose ricompense, inclusi tre Pokemon che saranno disponibili per la cattura in diversi modi.

Ciò include Pansear, il Pokémon di alta temperatura, che appare allo stato brado e nei raid in tutto il mondo, lasciandosi alle spalle il suo stato di blocco della regione. Ci sarà anche Unown E che apparirà nei Raid Battles, insieme a Wash Rotom. E i primi rapporti hanno iniziato ad arrivare su un modo garantito per sbloccare Pansear questa settimana.

Secondo coloro che intraprendono la ricerca a tempo disponibile come parte dell’evento Pokemon Anniversary, questi sono il compito e le ricompense attualmente note disponibili tramite Reddit:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Congratulazioni, Allenatori! Grazie ai tuoi sforzi durante il Pokémon GO Fest: Berlino, hai guadagnato bonus Ultra Unlock per l’evento dell’anniversario e il weekend della battaglia! Ben fatto! https://t.co/QfkLi4rGZP pic.twitter.com/ReB1IQTIkj — Pokémon GO (@PokemonGoApp) 4 luglio 2022

COMPITO UNO

Cattura 15 premi Pokemon – 15 Poke Ball

Cattura cinque diverse specie di Pokemon Rewards: 10 Great Ball

Ottieni cinque buoni tiri premi: cinque Ultra Ball

Ottieni tre grandi ricompense per lanci: 500 XP

Ottieni cinque ricompense per lanci di Curveball – Foongus

Usa 10 bacche per catturare Pokemon Rewards: 500 polvere di stelle

Ricompense finali: costume da torta Pikachu, un Poffin.

COMPITO DUE

Gioca con A Buddy Rewards: Five Razz Berry

Fai un regalo a un amico Ricompense: cinque bacche di Nanab

Scatta un’istantanea di un Buddy Rewards: Five Pinap Berry

Combatti contro un altro Allenatore con Buddy Pokemon Rewards: 500 XP

Guadagna cinque cuori con Buddy Rewards – Eevee

Guadagna una caramella esplorando con i tuoi Buddy Rewards: 500 polvere di stelle

Ricompense finali: Cappello da festa Charmander, un Poffin.

COMPITO TRE

Scatta cinque istantanee di ricompense Pokémon selvagge: cinque pozioni

Scatta un’istantanea di Charmander Rewards: Five Revives

Scatta un’istantanea dei tuoi Buddy Rewards: 15 Poke Ball

Scatta un’istantanea di cinque diversi Pokemon Rewards: 500 XP

Scatta un’istantanea di un Pokemon Rewards di tipo Normale: Meowth

Scatta tre istantanee di tre diversi Pokemon Rewards di tipo Fuoco, Acqua o Erba: 500 polvere di stelle

Ricompense finali: Pansear e 1 Pietra di Unima.

COMPITO QUATTRO

Fai girare 5 PokéStop o Premi Palestre – 20 Poke Ball

Ricompense schiudere un uovo: tre bacche di Razz d’oro

Cammina 2 km Premi Tre Pinap Berry d’argento

Guadagna una caramella esplorando con il tuo amico Ricompense: 500 XP

Completa cinque attività di ricerca sul campo Ricompense: tre caramelle rare

Combatti in una palestra 3 volte Ricompense: 500 polvere di stelle

Ricompense finali: Gible, One Premium Battle Pass.

COMPITO CINQUE

Invia cinque regali agli amici: 20 super pozioni

Invia cinque regali a Fiends e aggiungi un adesivo a ciascuno: 35 Revive

Trasferisci 15 premi Pokemon: 500 XP

Combatti in due ricompense incursioni: una TM veloce

Vinci un Raid Rewards di livello 1 o superiore – One Charge TM

Potenzia i Pokemon 10 volte Ricompense: 500 polvere di stelle

Ricompense finali: Snorlax, One Rocket Radar.

COMPITO SESTO

Richiedi ricompense Wash Rotom, 2.500 XP.

In altre notizie, The Division 2 Update Today (5 luglio) Note sulla patch