Attack on Titan in arrivo Dead by Daylight e altri tie-in anime, hanno spiegato

Eren Yeager sembra un po’ fuori di testa in questi nuovi materiali promozionali.

Questo perché non è proprio lui. È un altro personaggio, nei panni di Yeager, parte di una collaborazione tra Attacco a Titano e il gioco horror multiplayer Morto alla luce del giorno. E Yeager e il resto dei suoi amici non sono certo gli unici contenuti anime in arrivo nei giochi popolari negli Stati Uniti.

Martedì, Fortnite ha annunciato un nuovo pacchetto Anime Legends che introduce una serie di skin nel gioco. Leggende dell’apice sta anche ricevendo un evento Gaiden in stile anime. Tutti e tre gli annunci sono arrivati ​​in un giorno. Fa parte di una tendenza più ampia in cui i produttori di videogiochi occidentali si stanno appoggiando fortemente all’interesse dei loro fan per gli anime.

Tutti e tre i giochi live-service aggiungono contenuti ispirati agli anime ai loro giochi in modi diversi questa estate. Morto alla luce del giorno lo sviluppatore Behavior Interactive sta reinventando i suoi personaggi Attacco a Titanoi ruoli più popolari di Leggende dell’apiceGaiden Event porterà più di 40 nuovi oggetti cosmetici nel gioco, quattro dei quali chiaramente ispirati a famose serie anime come Un pezzo, Naruto, Il mio eroe accademicoe Neon Genesis Evangelion. E dentro FortniteEpic Games sta arrivando al punto di offrire all’Anime Legends Pack del gioco una versione fisica presso rivenditori selezionati, insieme a skin generiche ispirate agli anime.

Non è la prima volta che un popolare gioco multiplayer occidentale ha visto tie-in anime o eventi ispirati agli anime. Un altro grande marchio, PUBG Mobileha recentemente collaborato con Neon Genesis Evangelion per portare i personaggi di quella serie, compresi i suoi iconici mech, nel battle royale. L’inferno, anche Fortnite preso un carico di Naruto personaggi il mese scorso.

Ma tre annunci per i giochi multiplayer popolari sono degni di nota poiché segnalano le tendenze e le preferenze dei consumatori così come gli sviluppatori le comprendono.

Perché ci sono così tanti tie-in di anime?

Anime e manga hanno sempre svolto un ruolo importante nel plasmare i gusti del pubblico occidentale. (Ricorda di Cartoon Network Toonami alla fine degli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000?) Tuttavia, nel periodo della pandemia di COVID-19 del 2020, l’interesse per gli anime è aumentato ancora una volta. Le vendite in brossura di manga sono esplose durante i tempi di quarantena e film per serie anime come Uccisore di demoni divenne un grande successo. Inoltre, i fan degli anime hanno prosperato sui social media, dove i balli di TikTok e altri contenuti ispirati agli anime hanno modellato regolarmente le tendenze popolari dal 2020 in poi.

Il recente Leggende dell’apice l’annuncio tocca anche un’altra tendenza in crescita: VTubers. Nell’ambito di Leggende dell’apiceNell’ultimo evento, gli sviluppatori hanno affermato che tre eroi sarebbero diventati disponibili come avatar di VTuber, in modo che gli streamer possano incarnare i loro personaggi preferiti come incarnazioni anime. Questo è un riconoscimento significativo da parte di Respawn Entertainment, poiché VTuber come Ironmouse sfondano i record di Twitch e il fandom generale che li circonda cresce in tutto il mondo.