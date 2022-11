Assassin’s Creed Valhalla non riceve il nuovo gioco plus nell’aggiornamento finale

L’ultimo aggiornamento post-lancio per il 2020 Assassin’s Creed: Valhalla uscirà il 6 dicembre, segnando la fine dello sviluppo del gioco, ha annunciato venerdì Ubisoft Montreal. Tuttavia, l’aggiornamento finale non include la nuova modalità Game Plus.

“Comprendiamo che questa notizia sarà una delusione”, ha scritto lo studio, “tuttavia, speriamo che i nuovi contenuti rilasciati negli ultimi mesi, incluse esperienze mai viste prima come Forgotten Saga, abbiano fornito un’esperienza entusiasmante e stimolante per quelli che cercano contenuti più riproducibili.

The Forgotten Saga, una modalità “ispirata al roguelite”, è arrivata con un aggiornamento del 2 agosto. È stato annunciato a giugno. Tuttavia, la community del gioco chiedeva da tempo una modalità new-game plus, in cui il giocatore riavvia la campagna del gioco con la progressione, la costruzione e l’equipaggiamento guadagnati durante la prima partita ancora intatti. Valhallai due predecessori, quelli del 2017 Le origini di Assassin’s Creed e del 2018 Assassin’s Creed Odissea entrambi hanno aggiunto nuove modalità di gioco plus dopo il lancio.

“Assassin’s Creed Valhalla è stato costruito come un’esperienza unica di Assassin’s Creed, molto diversa dai suoi predecessori nella sua struttura, offrendo nuovi modi di interagire con il mondo e i suoi personaggi”, ha affermato Ubisoft Montreal. “Durante le indagini sull’implementazione di New Game+, ci siamo resi conto che la profondità del gioco ci offriva opzioni limitate per rendere la rigiocabilità unica e gratificante”.

L’aggiornamento 1.6.2 del titolo verrà lanciato il 6 dicembre e include “The Last Chapter”, che lo studio ha definito “una conclusione toccante e intima della saga di Eivor”. Inoltre, l’aggiornamento aggiunge una richiesta della community: i mezzi per mantenere equipaggiato il cappuccio di Eivor, anche quando si rimuove il mantello. È puramente cosmetico e non influirà sul gameplay o sul rilevamento, ha affermato Ubisoft Montreal.

“Abbiamo anche qualche altra sorpresa in serbo con questo aggiornamento del titolo… ma le conserveremo per il nostro ultimo addio”, ha aggiunto lo studio.