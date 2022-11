Assassin’s Creed Valhalla arriva su Steam, non più un’esclusiva Epic

Lo stesso giorno del supporto post-lancio per Assassin’s Creed Valhalla Al termine, l’avventura open world sarà disponibile sul marketplace di Steam. Il gioco era un’esclusiva di Epic Games Store per i giocatori PC sin dal suo lancio il 10 novembre 2020, più di due anni fa.

Ubisoft ha confermato l’elenco con un breve riconoscimento a Eurogamer lunedì. Il gioco sarà affiancato da Anno 1800 e Campioni del rullo tra i titoli per PC Ubisoft lanciati su Steam dopo il loro rilascio altrove. Campioni del rullo, un gioco free-to-play disponibile anche per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One lanciato a maggio. Solo PC Anno 1800 lanciato nel 2019.

Anno 1800, uno storico gioco di strategia, era stato messo in prevendita su Steam prima del suo lancio nell’aprile 2019, quando l’editore avrebbe stipulato un accordo esclusivo con l’Epic Games Store, che a quel tempo aveva appena quattro mesi. di Ubisoft Tom Clancy’s The Division 2 e Ricognizione fantasma Punto di rottura lanciato anche in esclusiva per PC su Epic Games Store quell’anno. (Ubisoft vende anche i propri giochi attraverso il proprio marketplace e launcher per PC.)

Se non altro, conferma che l’accordo di esclusività di Ubisoft con Epic copriva la durata di Assassin’s Creed Valhalla come titolo supportato attivamente. La Divisione 2 fornisce ancora contenuti multiplayer stagionali, ma il supporto post-lancio per Punto di interruzione di Ghost Recon conclusa questa primavera. Nessuno dei due è disponibile su Steam.