Ashly Burch su Tiny Tina’s Wonderlands: “Non mi aspettavo la storia che hanno raccontato”

Tiny Tina, il malvagio NPC di Borderlands ora meglio conosciuto come un Dungeon Master sfrenato, è il primo personaggio di un videogioco di Ashly Burch. L’attore dietro Alba di Orizzonte ZeroAloy e co-responsabile di Apple TV Mitica ricerca chiarisce che la sua carriera inizia effettivamente con il Dungeon Master fuori controllo che ora tira il tappeto da sotto I paesi delle meraviglie di Tiny Tina.

Eppure, dice Burch, sta ancora imparando a conoscere il personaggio che ha creato con suo fratello Anthony dieci anni fa. Tina è iniziata come un pastiche di qualcuno che entrambi conoscevano al liceo, fusa con una bambina di quattro anni “nella sua fase pterodattilo, dove urla in risposta a tutto”, ha detto Burch con una risata.

“Non sapevo che ci sarebbe stato quell’altro pezzo”, ha detto in un’intervista a Polygon. Quell'”altro pezzo” è in qualche modo spoileroso, ma per coloro che hanno suonato L’assalto di Tiny Tina a Dragon Keepl’espansione premium al 2012 Terre di confine 2quel pezzo è presente anche in Paesi delle Meraviglie‘ Storia della demolizione del quarto muro, e alla fine dà al tiratore ironico una profondità agrodolce e da groppo in gola.

[Ed. note: Spoilers for Tiny Tina’s Wonderlands and Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep follow.]

“È così bizzarro immaginare che possa essere abbastanza popolare o abbastanza importante da giustificare il suo ruolo di headliner [game]”, ha detto Burch. Non solo, un gioco in cui guida i comici di serie A Wanda Sykes, Andy Samberg e Will Arnett attraverso una campagna di giochi di ruolo da tavolo fuori dagli schemi. “Abbiamo registrato l’intera partita, la partita è fuori, ho visto la partita, ho giocato la partita. Ma è ancora, tipo, difficile da calcolare per il mio cervello.

Paesi delle Meraviglie è per definizione uno spin-off di Borderlands; utilizza gli stessi sistemi, si basa sugli stessi cicli di gioco e coinvolge alcuni degli stessi personaggi nella sua meta-storia. Ma l’inaspettata popolarità di Tiny Tina deriva dalla consapevolezza molto umana che lei conduce questo stravagante gioco di ruolo come mezzo per addolorare il suo amico Roland, il cacciatore del caveau che muore alla fine di Terre di confine 2. Appoggiandoti di nuovo a quel dispositivo del personaggio, Paesi delle Meraviglie fa sembrare la sua serie madre quasi come lo spinoff. Ad ogni modo, la sua miscela di magia, armi da fuoco e classi di personaggi folli è sicuramente una versione più fresca della formula rispetto a quella del 2019 Terre di confine 3.

Sam Winkler, Paesi delle Meraviglie‘, ha affermato che Gearbox Software aveva sempre immaginato un seguito a Fortezza del drago mentre lo studio si stava sviluppando Terre di confine 3. Ma poi “è appena diventato chiaro, Ehi, abbiamo così tanto qui, vogliamo dargli la sua piattaforma“, ha detto Winkler. “Abbiamo detto: ‘OK, va bene, se questo non è, sai, un’aggiunta, se questa non è la coda di una storia più ampia, ma è una cosa a sé stante, allora dobbiamo pensare in modo diverso a quando è necessario luogo e quali sono i personaggi qui. È qui che siamo nati con questa idea di ‘Vogliamo Tina, perché Tina è questo.'”

Questo riporta Burch, in un ruolo molto familiare, ma che non era necessariamente un protagonista. Quindi, mentre Winkler sentiva l’obbligo di dare a Burch spazio per crescere e guidare il personaggio che aveva creato dieci anni fa, Burch ha ricambiato, comprendendo che aveva bisogno della struttura che la storia di Winkler avrebbe fornito per qualcuno che fosse stato un membro del cast di supporto per il sollievo comico.

“A seconda dei progetti su cui stai lavorando, alcune persone sono molto specifiche sulla sceneggiatura”, ha detto Burch. “Che non mi dispiace; metti tutto il tuo cuore e la tua anima in questa cosa, e ci passi così tanto tempo che non vuoi davvero che le persone la rovinino. Ma è davvero divertente, quando sei un attore, avere persone che vogliono che tu ci giochi, vogliono vedere cosa ci porti, vogliono essere sorprese. […] Avevo molta libertà di scherzare o improvvisare, di provare cose strane, e loro erano sempre ricettivi.

Winkler dice che dare libero sfogo a Burch con Tina è stato essenziale per sviluppare la sceneggiatura così come il personaggio. “La quantità di improvvisazione che fa parte di Tina è così cruciale”, ha detto. “Se chiedi ad Ashley tre riprese, otterrai tre cose completamente diverse. E la quantità di contenuti che siamo in grado di ottenere da queste sessioni ci consente molto spazio di manovra”.

Wanda Sykes interpreta Frette, un robot coinvolto in una bizzarra festa di avventura sul tavolo I paesi delle meraviglie di Tiny Tina. Immagine: software Gearbox/giochi 2K

Ciò è stato particolarmente critico poiché Burch, Sykes, Arnett e Samberg hanno tutti registrato le loro battute da solisti, reagendo alle richieste di un regista invece che di un attore accanto a loro. “Questa idea di gioco di ruolo e, sai, ‘Attacco il drago’ o ‘Taglio la testa al barista’, quel genere di cose – l’hanno fatto estremamente bene”, ha detto Winkler dei co-protagonisti di Burch. “Come Andy ha questa battuta sul romanticismo del ponte levatoio [early on in a tutorial level]. Capì subito perché era un bene. […] Sono molto acuti in quello che fanno, quindi l’onboarding è minimo”.

Burch, tuttavia, ha ancora capito che un personaggio ad alta energia come Tiny Tina richiede più guardrail, anche quando è lei la protagonista e la personalità che guida l’intero gioco. “In altri contesti, stai ricevendo Tina a pezzetti”, ha spiegato Burch. “Quindi sta urlando la metà delle volte. Qualcosa di nuovo in questo gioco è anche che Tiny Tina ti sta dando informazioni sul gameplay. Non credo sia mai successo davvero. Deve essere la tua persona tutor, che non è un ruolo che di solito ricopre. Di solito fa piccoli rap e parla dei culi delle donne.

Paesi delle Meraviglie è un semplice messaggio per scrittori e sviluppatori di giochi: vai con ciò che funziona.

“Quindi sì, questa è un’altra cosa divertente da fare Paesi delle Meraviglie — è strano usare questa parola riguardo a Tiny Tina,” continuò Burch, “ma per di più impercettibile scherzo qui? Qual è il modo più discreto in cui potremmo giocarci? E penso, spero, che altre persone siano d’accordo sul fatto che siamo riusciti a trovare un modo per bilanciarlo, ma si sente ancora come Tina”.

I paesi delle meraviglie di Tiny Tina lanciato alla fine di marzo per PlayStation, PC (come esclusiva a tempo su Epic Games Store) e Xbox. La scorsa settimana è stato lanciato per PC Windows tramite Steam. È stato un successo fondamentale per Gearbox Software e 2K Games e un reset necessario per un franchise tentpole di 13 anni.

Ma è anche una lezione per gli sviluppatori – e gli attori – a seguire semplicemente ciò che funziona; il pubblico non sbaglia mai. Tiny Tina potrebbe essere stata un personaggio inaspettatamente accattivante, ma solo perché Burch e Winkler non avevano pianificato che ciò accadesse non significa che non possano svilupparla e sviluppare situazioni per lei, come se sapessero che sarebbe stata una delle preferite dai fan lungo.

“Non credo che mi sarei aspettato la storia che avete scelto di raccontare”, ha detto Burch a Winkler. “È una cosa così interessante, essere un attore che sente un tale investimento e una connessione con un personaggio. E poi, poiché sei in stretta collaborazione con gli scrittori, scopri cose del tuo personaggio che non sapevi nemmeno”.