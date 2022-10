Ark Survival Evolved Evento di Halloween 2022 con nuovi chibis e colori

La data di uscita per il Ark Survival si è evoluto L’evento di Halloween 2022, Fear Evolved 6, è stato confermato e ci sono un sacco di nuovi chibis e colori di creature selvagge che i fan devono anticipare.

Ottobre è sempre un mese emozionante per gli appassionati di giochi multiplayer e horror. Destino 2 ha il suo evento di Halloween all’orizzonte e ci sono alcune maschere davvero spettrali che i fan potranno sbloccare durante il Festival of the Lost.

Mentre la celebrazione di All Hallow’s Eve da parte di Bungie arriverà la prossima settimana, anche quella di Studio Wildcard.

Quando è l’evento Ark Halloween 2022?

Il rilascio ufficiale e la data di inizio per il Ark Survival si è evoluto L’evento di Halloween 2022 è il 19 ottobre.

La celebrazione di All Hallow’s Eve di Studio Wildcard durerà fino al 2 novembre. È il sesto evento Fear Evolved e verrà attivato manualmente con il parametro arg del server: -ActiveEvent=FearEvolved.

Di seguito sono riportate le tariffe dell’evento per server:

Server ufficiali: 3x XP, raccolta, addomesticamento e allevamento, bonus esagonale 1,5x

3x XP, raccolta, addomesticamento e allevamento, bonus esagonale 1,5x Server della piccola tribù: 4,5x XP, 4,5x Raccolta, 4,5x Addomesticamento e 4x Allevamento, 1,5x Bonus esagonale

4,5x XP, 4,5x Raccolta, 4,5x Addomesticamento e 4x Allevamento, 1,5x Bonus esagonale ARKPocalypse: 5x XP, 5x Raccolta, 5x Addomesticamento e 5x Allevamento, 1,5x Bonus esagono

5x XP, 5x Raccolta, 5x Addomesticamento e 5x Allevamento, 1,5x Bonus esagono Conquista: 4,5x XP, 4,5x Raccolta, 4,5x Addomesticamento e 4x Allevamento, 1,5x Bonus esagonale

Ark Survival Fear Chibis e colori evoluti

Di seguito sono riportati tutti i nuovi chibis per il Ark Survival si è evoluto Evento di Halloween 2022, Fear Evolved 6:

Desmodo

Avvoltoio

Rana pescatrice

Araneo

Cane da bulbo spettrale

E di seguito sono riportati tutti i nuovi colori delle creature selvagge che saranno disponibili:

Viola Scuro

Blu scuro

Drago di fuoco

Crema

Vermiglio

Sabbie Nere

Luce Autunno

Dino viola scuro

Potrai sbloccare i precedenti colori delle creature selvagge oltre a tutte le skin seguenti:

Costume da uomo di paglia (tramite ricette per pentole)

Costume da scheletro (tramite ricette per pentole)

Camicia con stampa Skelly (tramite ricette per pentole)

Camicia con stampa tentacoli (tramite ricette per pentole)

Camicia con stampa ZombDodo (tramite ricette per pentole)

Camicia con stampa Zombie Wyvern (tramite ricette per pentole)

Reaper Swimsuit Skin (tramite ricette per pentole)

Skin per costume da bagno Jack-O-Lantern (tramite ricette per pentole)

Skin per elmo di zucca (tramite ricette per pentole)

Skin per il costume senza testa (tramite ricette per pentole)

Pelle maschera da hockey (tramite ricette per pentole)

Skin per costumi da bagno Araneo (tramite ricette per pentole)

Skin per costumi da bagno Onyc (tramite ricette per pentole)

Skin per costumi da bagno Vampire Dodo (tramite ricette per pentole)

Reaper (tramite uccidere il fantasma)

Bulbdog (tramite uccidere il fantasma)

Rex (tramite l’uccisione di un fantasma)

Basilisco (tramite l’uccisione di fantasmi)

Snow Owl (tramite l’uccisione di un fantasma)

Mantide (tramite l’uccisione del fantasma)

Direwolf (tramite l’uccisione di un fantasma)

Tutti i nuovi chibis, i colori e le skin di ritorno di cui sopra provengono dall’angolo della community di Fear Evolved 6 di Studio Wildcard. Dai un’occhiata al post del blog nell’angolo della community per ulteriori informazioni su incontri, oggetti ed emoticon.

