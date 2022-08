Arcade1Up annuncia il cabinet arcade Marvel vs. Capcom 2 con multiplayer online

Sono passati quasi nove anni da quando Marvel vs. Capcom 2 è stato rimosso dalla lista, ma il picchiaduro preferito dai fan farà finalmente il suo ritorno entro la fine dell’anno. Arcade1Up ha annunciato oggi che lancerà un cabinet arcade Marvel vs. Capcom 2, la prima riedizione con licenza ufficiale del gioco dalla sua rimozione. I preordini per il gabinetto saranno attivi l’8 settembre, con gli ordini che verranno spediti il ​​mese successivo ad ottobre, ha affermato la società.

La riedizione includerà sia il multiplayer online che il supporto della classifica. L’armadio stesso vanterà anche un’esclusiva grafica del pannello laterale raffigurante Hulk, Spider-Man, Ryu e Zangief.

Inoltre, Marvel vs. Capcom 2 sarà solo uno dei giochi di combattimento presenti nel cabinet. La macchina includerà anche l’originale Marvel vs. Capcom, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, X-Men vs. Street Fighter, Marvel Super Heroes, X-Men: Children of the ATOM, X-Men: Mutant Apocalypse e Marvel Supereroi nella Guerra delle Gemme.

Marvel vs. Capcom 2 è stato originariamente lanciato nelle sale giochi nel 2000 e nel decennio successivo è arrivato a una varietà di sistemi. Il gioco è spesso considerato uno dei migliori giochi di combattimento di tutti i tempi, con una scena competitiva dedicata che si è sviluppata attorno ad esso.

Il gioco è stato rimosso dalle vetrine digitali nel 2013, apparentemente a causa di problemi di licenza con la Marvel. Negli anni successivi, i fan hanno chiesto a gran voce una riedizione ufficiale. L’anno scorso, il picchiaduro YouTuber Maximilian Dood ha dato il via alla tendenza #FreeMvC2 su Twitter, chiedendo a Capcom e Marvel di far uscire il gioco dalla “prigione digitale”. Anche se il nuovo cabinet di Arcade1Up potrebbe non essere la riedizione multipiattaforma che la comunità dei picchiaduro sperava, potrebbe essere un segno di cose a venire.