Arcade Paradise è una lettera d’amore ai simulatori di gestione e alle sale giochi degli anni ’90

Lo sviluppatore britannico Nosebleed Interactive è interessato alle giustapposizioni contrastanti, in particolare, cosa succede quando giochi arcade classici e attuali contro la visione lunga e la costruzione lenta del genere gestionale. 2017 Vostok Inc. è stato un matrimonio empio ma fruttuoso di sparatutto a doppia levetta e clicker esponenziale in nome del dominio galattico, e i suoi due gusti si sono rivelati più complementari di quanto si possa pensare.

Ora lo studio ci dà Paradiso Arcade — che è ora disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Switch. È un gioco gestionale in cui trasforma una squallida lavanderia a gettoni con un paio di macchine arcade sul retro in un paradiso per i videogiochi, e tutti gli armadietti che puoi acquistare sono creazioni originali e completamente giocabili. (Beh, abbastanza originale, ma ci arriverò.) Questo gioco è allo stesso tempo più ambizioso e più monotono di Vostok Inc.ed esplora alcune tensioni più imbarazzanti tra le sue due metà.

Il lasso di tempo è un periodo imprecisato tra il 1987 e il 2002 che in qualche modo riesce a essere tutti quegli anni in una volta. Il menu è un PalmPilot monocromatico simile a uno stilo, c’è un grosso PC dialup con un software di messaggistica istantanea e i giochi vanno da 8 bit vintage a 3D primitivi. Sei un fannullone di 19 anni e tuo padre che si è fatto da sé ti ha messo a capo di una delle sue attività, una lavanderia a gettoni, nella speranza che possa fare qualcosa di te. Certo, preferiresti farne qualcosa: vale a dire, una fiorente sala giochi. Ma dovrai farlo alle spalle di tuo padre che disapprova.

C’è un sacco di lavoro da fare. La lavanderia a gettoni, che giri in prima persona, genera le entrate di cui avrai bisogno per costruire la sala giochi e necessita di manutenzione. È una fatica infinita di carico e scarico di lavatrici e asciugatrici, portare fuori la spazzatura, sbloccare il gabinetto e riparare macchine rotte. Più ne fai, e più efficientemente, più soldi puoi depositare per investire in macchine arcade. È soddisfacente, fino a un certo punto, ma in realtà non è divertente. È lavoro, ed è pensato per sentirsi come un lavoro.

La gestione della sala giochi, che viene eseguita tramite il tuo PalmPilot, è una faccenda più sofisticata. Ogni singola macchina ha un indice di popolarità, che è influenzato da cose come la difficoltà, il prezzo, la pulizia dello spazio e la vicinanza ad altre macchine popolari. Puoi modificare la difficoltà e il prezzo per gioco, nonché il posizionamento, per cercare di ottimizzare la redditività di ogni cabinet. Fondamentalmente, puoi aumentare la popolarità di un gioco anche giocandoci. Ogni taxi viene fornito con una serie di obiettivi in ​​stile traguardo che, una volta completati, attireranno più giocatori nel gioco. Quindi sei incentivato a giocare sia per lavoro che per divertimento, il che ha senso: conosci il tuo prodotto, dopotutto.

Ho giocato solo per poche ore e ho provato una manciata dei circa 35 cabinet che puoi acquistare, ma ho già un’idea di come il profondo amore di Nosebleed per i giochi classici sia espresso in modo caloroso e spiritoso. Alcuni dei giochi sono pastiches divertenti e ben realizzati di classici come Pong o Signor Driller; alcuni sono mashup, come il gioco che dà Pac-Man un Grand Theft Auto risciacquare. Alcuni inchiodano l’innocenza surreale, usa e getta, metà twee e metà squilibrata dei primi giochi: c’è un gioco sull’avere un lavoro in un magazzino di imballaggio, e un altro – un rompicapo di combinazione a tre ferocemente avvincente chiamato L’avventura di Woodgal – sulla lotta contro le melme e la cottura di torte. Suonano tutti come il tipo di imitazioni ben intenzionate realizzate da programmatori di talento da camera da letto che riempivano gli scaffali dei negozi di computer e che hanno dato il via a metà dell’industria dei giochi (specialmente nel Regno Unito ossessionato dall’home computer negli anni ’80).

Paradiso Arcade si tratta di bilanciare l’allettante tiraggio di un altro andare su queste macchine con i segnali acustici di promemoria per scaricare di nuovo le lavatrici. Gioca troppo e le tue entrate diminuiscono, ma gioca troppo poco e la sala giochi non decollerà mai come potrebbe. Hai bisogno delle entrate della lavanderia a gettoni per costruire la sala giochi, ma a un certo punto devi passare dal macinare nel presente al concentrarti sul futuro. Qual è l’obiettivo di questo gioco, comunque? Ti diverti o raccogli i fondi per acquistare giochi a cui non avrai tempo per giocare? (Suona familiare.)

Oltre ad essere una lettera d’amore per la sala giochi degli anni ’90, Paradiso Arcade è un gioco sull’equilibrio tra lavoro e vita privata, e anche sull’equilibrio tra diversi tipi di lavoro: il lavoro che fai per sopravvivere e il lavoro che fai per amore. Come tutti i giochi di gestione, si tratta intrinsecamente del capitalismo, ma in un modo che è sia più pungente che più gentile del vuoto satirico, da essere la macchina, dei giochi clicker come Vostok Inc. Questo riguarda come vivere all’interno del sistema e come usarlo per costruire qualcosa di bello.

