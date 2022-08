Arc 3.0 Super, Aspetti e Frammenti svelati per Destiny 2

Dopo mesi di attesa, finalmente sta arrivando l’ultimo aggiornamento della sottoclasse Light Destino 2 con il Aggiornamento Arco 3.0. Bungie ha rivelato la sottoclasse aggiornata in un post sul blog sul suo sito Web mercoledì mattina, ma non ha offerto alcun filmato. (I giocatori dovranno aspettare per vedere Arc 3.0 in azione durante il Destino 2 Vetrina il 23 agosto).

Questa nuova versione di Arc è incentrata sulla mobilità e sul rimanere vicini e personali con i nemici. E come tutte le altre sottoclassi 3.0, Arc 3.0 include nuovi effetti (che Bungie chiama “verbi”), aspetti e frammenti per consentire ai giocatori di personalizzare il proprio kit attorno a questo nuovo stile di gioco.

Diamo un’occhiata alle nuove aggiunte.

I verbi

Amplificato è il verbo più grande e importante con Arc 3.0, in particolare perché non richiede di equipaggiare un aspetto o un frammento per attivarlo. L’amplificazione è una caratteristica intrinseca di ogni classe Arc 3.0 e tutti possono attivarla semplicemente ottenendo uccisioni multiple con abilità Arc. (Puoi anche attivare Amplificato in altri modi tramite Aspetti e Frammenti).

Una volta amplificato, ti muoverai più velocemente e otterrai una maggiore maneggevolezza delle armi. Sarai anche in grado di scorrere molto più lontano del solito. Scattare per alcuni secondi mentre Amplified ti darà un super boost di velocità, una diapositiva ancora migliore e un bonus di resistenza ai danni solo PvE.

Cieco, Scossae Tracce ioniche sono gli altri termini da conoscere con Arc 3.0. A differenza di Amplified, Blind e Jolt influiscono solo sui tuoi nemici. Le tracce ioniche si trovano nel mezzo, generando da nemici o abilità mentre ti avvantaggiano.

Blind funziona in modo simile a Void’s Suppress in PvE. I nemici accecati non potranno vederti o usare le loro armi. In PvP, creerà un effetto flashbang per i giocatori nemici.

Sussultare un nemico essenzialmente lo alimenta con l’elettricità. I successivi colpi di danno su un bersaglio scosso invieranno effetti di fulmini a catena dannosi ai bersagli vicini.

Ionic Traces, che sono attualmente disponibili solo per Arc Warlock, funzioneranno in modo simile a come hanno fatto dalla loro introduzione in Abbandonato, ma saranno disponibili anche per Hunters e Titans. I nemici lasciano tracce ioniche in determinate circostanze e raccoglierle ti garantirà energia abilità.

Aggiornamenti del cacciatore

I cacciatori stanno ottenendo più amore con Arc 3.0.

Non solo i cacciatori saranno in grado di bloccare e deviare con il loro Arc Staff Super, ma l’opzione di teletrasporto Blink tornerà al loro kit per la prima volta dall’originale Destino. E dopo aver ottenuto un accordo grezzo con le aggiunte di sottoclassi AbbandonatoArc Hunters sta finalmente ottenendo un Super alternativo chiamato Gathering Storm.

Lanciare Gathering Storm fa sì che i cacciatori saltino in aria e scaglino il loro Arc Staff come una lancia. Il bastone può conficcarsi nel terreno o nei nemici e infligge danni ad area all’impatto iniziale. Poco dopo l’impianto, un fulmine colpirà il personale e lo sovraccaricherà, creando una zona di danno temporanea attorno ad esso.

I cacciatori riceveranno tre aspetti dell’arco per cambiare il loro stile di gioco:

Stato di flusso : Uccidere un nemico scosso ti amplifica. Mentre Amplificato, ottieni un tempo di ricarica maggiore, una ricarica di schivata più veloce e una resistenza ai danni.

: Uccidere un nemico scosso ti amplifica. Mentre Amplificato, ottieni un tempo di ricarica maggiore, una ricarica di schivata più veloce e una resistenza ai danni. Colpo di tempesta : Il combattimento in mischia mentre scivoli ti fa emettere un’ondata di fulmini sul terreno, che infligge danni e fa sobbalzare i nemici.

: Il combattimento in mischia mentre scivoli ti fa emettere un’ondata di fulmini sul terreno, che infligge danni e fa sobbalzare i nemici. Corrente letale: Schivare estende la portata del tuo prossimo attacco in mischia, che colpisce anche i bersagli e crea una scossa di assestamento fulminea. Lethal Current migliora anche il tuo Arc Staff Super, facendolo colpire due volte. Anche l’attacco in mischia di un nemico sussultato lo acceca.

Aggiornamenti Warlock

Gli stregoni stanno cambiando di meno con Arc 3.0.

Chaos Reach e Stormtrance sono entrambi tornati, anche se quest’ultimo sarà una combinazione degli alberi di Landfall e del teletrasporto. Gli stregoni manterranno anche i loro due attacchi in mischia ad arco separati. Il primo è una sfera di fulmini che possono sparare contro i bersagli nemici. La seconda è un’abilità di fulmini a catena, che creerà una rete di fulmini che fulmina i nemici.

Tuttavia, gli stregoni hanno un’interazione aggiuntiva con il buff Amplificato rispetto ad altre classi. Mentre Amplificato, varie abilità del Warlock cambiano nella funzionalità. Ad esempio, la mischia di fulmini globulari colpirà tre volte, mentre la mischia di fulmini a catena colpirà più bersagli.

Gli stregoni riceveranno tre aspetti di Arc 3.0:

Anima dell’Arco : Lanciare un Rift crea un’Arc Soul che ti aiuterà. Anche gli alleati che entrano nella tua Rift guadagneranno un’Arc Soul. Mentre Amplified, la tua Arc Soul spara più velocemente. Il tuo Rift si ricarica più velocemente mentre gli alleati sono nelle vicinanze.

: Lanciare un Rift crea un’Arc Soul che ti aiuterà. Anche gli alleati che entrano nella tua Rift guadagneranno un’Arc Soul. Mentre Amplified, la tua Arc Soul spara più velocemente. Il tuo Rift si ricarica più velocemente mentre gli alleati sono nelle vicinanze. Colpo di fulmine : Attivare il tuo attacco in mischia mentre scivoli ti trasformerà in una sfera di fulmini, che ti teletrasporta in avanti, facendo sobbalzare i bersagli nell’area.

: Attivare il tuo attacco in mischia mentre scivoli ti trasformerà in una sfera di fulmini, che ti teletrasporta in avanti, facendo sobbalzare i bersagli nell’area. Mente elettrostatica: Uccidere i nemici con danni da arco o ottenere uccisioni su bersagli con arco debuffato crea tracce ioniche. La raccolta di tracce ioniche ti rende anche amplificato.

Aggiornamenti sui titani

Titans sta ottenendo diverse importanti aggiunte con Arc 3.0. Due Titan Super stanno tornando: Thundercrash (che è invariato rispetto alla sua attuale iterazione) e Fist of Havoc. La versione Arc 3.0 di Fist of Havoc otterrà il meglio da entrambi i suoi alberi precedenti, con un campo di danno persistente e AoE aerea.

In particolare, i Titani stanno ottenendo una nuova abilità di classe sotto forma di Propulsore, che suona simile all’originale DestinoTwilight Garrison Exotic (un esotico che Bungie ha promesso non sarebbe mai tornato, portando alcuni fan a molestare gli sviluppatori su Twitter). I giocatori potranno lanciare Thruster per potenziarsi in una determinata direzione, che funge da evasione.

Oltre alle due originali melee ad arco per Titans – Colpo sismico e Slam balistico – avranno una terza opzione di mischia: Thunderclap. Con Thunderclap, i Titani possono tenere premuto il pulsante corpo a corpo per caricare un attacco; devono essere fermi ea terra per caricare. Lasciare andare il pulsante infliggerà molti danni all’avversario del Titano rispetto alla quantità di tempo in cui ha caricato l’attacco. Se viene caricato abbastanza a lungo, questo attacco può uccidere istantaneamente un Guardiano nemico nel Crogiolo.

Come le altre classi, anche Titans riceverà tre aspetti di Arc 3.0:

Tocco di tuono : Migliora le granate ad arco a seconda del loro tipo. Le granate flashbang possono anche accecare i nemici al primo rimbalzo. Le granate a impulsi creeranno una traccia ionica e aumenteranno il loro danno nel tempo. Le granate fulminee guadagneranno una seconda carica e colpiranno i bersagli. Le granate tempestose creeranno una nuvola mobile che traccia e distrugge i nemici.

: Migliora le granate ad arco a seconda del loro tipo. Le granate flashbang possono anche accecare i nemici al primo rimbalzo. Le granate a impulsi creeranno una traccia ionica e aumenteranno il loro danno nel tempo. Le granate fulminee guadagneranno una seconda carica e colpiranno i bersagli. Le granate tempestose creeranno una nuvola mobile che traccia e distrugge i nemici. Travolgente : Durante lo sprint con la tua abilità di classe completamente carica, otterrai uno scudo frontale che blocca i danni (ed è più forte quando sei Amplificato). I nemici possono rompere lo scudo con danni sufficienti, il che prosciugherà l’energia delle abilità di classe.

: Durante lo sprint con la tua abilità di classe completamente carica, otterrai uno scudo frontale che blocca i danni (ed è più forte quando sei Amplificato). I nemici possono rompere lo scudo con danni sufficienti, il che prosciugherà l’energia delle abilità di classe. Tramortire: Le tue uccisioni in mischia attiveranno la rigenerazione della salute e ti renderanno amplificato. Rompere uno scudo nemico o ferirlo in modo critico aumenta il raggio di mischia e il danno. Knockout fa anche conteggiare i tuoi attacchi in mischia come danno da arco.

I frammenti

Bungie ha anche presentato in anteprima quattro dei frammenti in arrivo su Arc 3.0. Ci saranno molti più frammenti nel gioco, ma Bungie li tiene nascosti.

Scintilla di fari : Quando sei amplificato, le uccisioni con armi speciali ad arco creano un’esplosione accecante.

: Quando sei amplificato, le uccisioni con armi speciali ad arco creano un’esplosione accecante. Scintilla di Resistenza : Quando sei circondato, ottieni una maggiore resistenza ai danni.

: Quando sei circondato, ottieni una maggiore resistenza ai danni. Scintilla di slancio : Se fai scorrere le munizioni, ricarichi la tua arma e guadagnerai energia in mischia. Guadagnerai ancora più energia quando scivoli su munizioni pesanti.

: Se fai scorrere le munizioni, ricarichi la tua arma e guadagnerai energia in mischia. Guadagnerai ancora più energia quando scivoli su munizioni pesanti. Scintilla di shock: Le tue granate ad arco faranno sobbalzare i nemici.

Arc 3.0 verrà lanciato insieme Destino 2 stagione 18, che debutterà il 23 agosto dopo il Destino 2 Vetrina.