Apex Legends si aggiorna oggi con le note sulla patch di Prey

Una nuova Leggende dell’apice l’aggiornamento viene rilasciato oggi e viene fornito completo del nuovo evento Collezione Bestia da preda.

Come confermato dallo sviluppatore di Respawn Entertainment, la patch di questa settimana si concentrerà principalmente sull’aggiunta di una nuova modalità a tempo limitato e sullo sblocco di oggetti per eventi speciali.

Ma ci saranno anche altre modifiche più sottili che sono state condivise in anticipo tramite le note ufficiali sulla patch Apex.

L’aggiornamento di Apex Legends di oggi aggiunge 24 cosmetici a tema a tempo limitato, tra cui nuove skin leggendarie per Horizon, Lifeline, Loba, Fuse, Pathfinder, Octane e Rampart.

Tutti questi oggetti saranno disponibili tramite l’acquisto diretto tramite Apex Coins, nonché nei pacchetti Apex dell’evento Beast of Prey. Il nuovo evento è previsto fino al 4 ottobre e contiene una nuova modalità a tempo limitato chiamata Gun Run.

I dettagli su tutte queste novità possono essere trovati di seguito come parte delle note ufficiali sulla patch pubblicate questa settimana da Respawn:

CORSA DELLA PISTOLA

Sfida altre 3 squadre in una gara per padroneggiare un’ampia gamma di armi. Ogni volta che ottieni un’uccisione con un’arma, superi i compagni di squadra e ti viene data l’arma più alta successiva sulla pista. Gioca come una squadra e scendi in pista il più velocemente possibile, con l’aiuto di munizioni infinite, oggetti per la salute e respawn automatici.

La tua prossima arma viene visualizzata in anteprima sopra l’arma attuale, così come quella successiva. Il valore del boost ti consente di sapere quante armi salterai in pista con la tua prossima uccisione. Quando segni, se sei attualmente in testa alla tua squadra, passerai semplicemente all’arma successiva in pista senza saltarne nessuna.

ARENE

Aumento del costo per i colpi Hammerpoint per il Mozambico

Bianco: 100 -> 150

Blu: 200 -> 250

Viola: 500 -> 700

BASTIONE

Sheila ora eredita le impostazioni di sensibilità per il livello di sensibilità ottica più simile

2x – Zoom Sheila mobile

3x – Zoom Sheila montato

BUG FIX E QUALITÀ DELLA VITA

[Vantage] – Risolto un bug con l’emote “Whittle Break” di Vantage per cui rimaneva piatto a terra invece di stare seduto in posizione verticale.

Risolto un problema per il quale il display che mostrava le munizioni per frecce Bocek Compound Bow era incoerente.

[Vantage] – Risolto un bug per cui l’utilizzo della tattica di Vantage all’interno del Portale di Wraith poteva far sì che il giocatore rimanesse in volo e la tattica entrasse in ricarica.

Il timer Fuori limite ora partirà una volta che il giocatore ha toccato terra quando atterra fuori campo.

[PS5 ONLY] – Maggiore velocità di scorrimento nei menu.

Risolto un problema per il quale Shield Cells mostrava la quantità errata di cure disponibili mentre subiva danni.

[Newcastle] – Risolto bug per cui Ultimate continua a volare anche dopo che Newcastle è stata abbattuta.

[Control Mode] – Risolto bug per cui se un giocatore esce dal gioco durante il caricamento della mappa non è in grado di scegliere una posizione di spawn dopo aver riaperto il gioco.

[Control] – Risolto bug per cui i giocatori non potevano acquisire punti di controllo mentre erano in fase.

[Storm Front map] – Rimossa la capacità di colpire il mitragliatore sui cannoni gravitazionali.

