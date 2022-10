Apex Legends implementerà una funzione di regali il prossimo mese, ma c’è una quantità assurda di catture

Dalla progressione incrociata ai trasferimenti di account, Apex Legends è andato senza una vasta gamma di funzionalità principali che i giocatori tipicamente vedono in altri giochi free-to-play. Tuttavia, il battle royale può almeno spuntare un oggetto nella sua lista di cose da fare, poiché è stato confermato che i regali arriveranno insieme alla stagione 15: Eclipse. È un passo promettente nella giusta direzione, ma coloro che sono desiderosi di provare questa funzione incontreranno diversi avvertimenti.

Una volta che la Stagione 15 sarà lanciata il 1° novembre, i giocatori scopriranno il potere di regalare cosmetici individuali e persino pacchetti direttamente dal negozio in-game di Apex ai propri amici. Simile all’opzione di acquisto, assume la forma di un messaggio sullo schermo accanto a ciascun bene digitale, ma richiederà più della semplice pressione di un pulsante. Per uno, i donatori devono essere almeno di livello 10 e devono avere la verifica dell’accesso EA attiva, quest’ultima che incarica gli utenti di numerosi passaggi da soli.

Inoltre, il loro account deve essere in regola e devono essere amici dell’account a cui stanno tentando di regalare un cosmetico per almeno due settimane. Non c’è dubbio che questa sia una decisione sconcertante, soprattutto perché atti casuali di gentilezza non si estenderanno a estranei o amici ritrovati. Nonostante questo lungo elenco di ostacoli, non sono tutte cattive notizie. Coloro che si sentono estremamente generosi sono in grado di eseguire questa azione cinque volte al giorno e possono persino inviare cosmetici ai giocatori su altre piattaforme.

Immagine tramite Respawn Entertainment

Il regalo è tutt’altro che l’unica aggiunta degna di nota al gioco nella stagione 15. Il battle royale ha anche rilasciato un nuovo episodio di Stories from the Outlands che descrive in dettaglio Legend Catalyst in arrivo e la nuovissima mappa Stellar. Meglio ancora, Catalyst si rivela essere il primo personaggio donna trans a venire in Apex Legends, un livello di rappresentazione tanto necessario che i fan non hanno visto dai tempi di Bloodhound.