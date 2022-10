Apex Legends Fight or Fright ora di inizio, data di rilascio e skin per eventi di Halloween 2022

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora per quando il Leggende dell’apice L’evento Fight or Fright 2022 uscirà è quasi arrivato e ci sono un sacco di skin di Halloween da anticipare oltre a emozionanti modalità a tempo limitato.

EA ha rilasciato un aggiornamento prima della celebrazione di All Hallow’s Eve di quest’anno. Non è un aggiornamento enorme, ma fornisce alcune correzioni necessarie come i banner che mostrano in modo errato il grado Rookie per i giocatori che hanno superato la fase di noob.

Mentre le patch che risolvono i problemi sono sempre ben accette, l’evento annuale di Halloween è un’occasione fantastica che i fan aspettano sempre.

Leggende Apex | Evento di raccolta Bestia da preda BridTV 11312 Leggende Apex | Evento di raccolta Bestia da preda https://i.ytimg.com/vi/uMjn_GDFrUA/hqdefault.jpg 1101684 1101684 centro 13872

Quando inizia l’evento Apex Legends Halloween 2022?

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora per quando il Leggende dell’apice L’evento Fight or Fright Halloween 2022 inizierà e uscirà alle 10:00 PT, alle 13:00 ET e alle 18:00 BST del 4 ottobre.

EA ha confermato la data di cui sopra sulla panoramica dell’evento Fight or Fright del gioco, mentre gli orari di lancio sopra indicati sono tipici per lo sparatutto di Respawn. Come al solito, c’è molto da anticipare.

Oltre a LTM e skin, ci sono i seguenti aggiornamenti della modalità di controllo:

NUOVO evento a tempo: evento a tempo MRB (prendi l’MRB e schieralo per creare un punto di spawn temporaneo per la tua squadra).

Aggiornato l’ordine degli eventi a tempo per fare in modo che l’evento Cattura bonus sia il terzo evento ad attivarsi, ora premia anche il doppio del punteggio rispetto a prima (vecchio: punteggio 100, nuovo: punteggio 200).

Ora puoi eseguire il ping delle zone dalla schermata di spawn.

Per i giocatori controller; posiziona automaticamente il cursore sul miglior punto di spawn quando vengono inseriti nella schermata di spawn.

I giocatori raccolgono automaticamente gli ordigni se si avvicinano.

I giocatori ora possono emote nella schermata del podio introduttivo.

La mappa Hammond Labs ora si svolge su Olympus After Dark.

Aggiornamenti agli equipaggiamenti delle armi (composizioni degli equipaggiamenti).

Aggiornamenti alle armi negli equipaggiamenti delle armi per avere gli stessi allegati disponibili agli stessi livelli di BR (tranne che per i mirini).

Nello spirito di Olympus After Dark; le armi che supportano mirini/mirini di minaccia li hanno come opzione nel menu di selezione dell’ottica nel menu di selezione dell’equipaggiamento.

Ping disabilitati per oggetti curativi.

Aggiornamenti alla logica di spawn che dovrebbero risolvere alcuni rari problemi di spawn (come essere portati alla schermata di spawn senza punti da selezionare).

Ottimizzazione del sistema di spawn per cercare ulteriormente di prevenire problemi in cui i giocatori si generano in vista dei nemici o troppo vicini ai nemici.

Skin di Apex Legends Fight or Fright 2022

Di seguito tutte le skin confermate per il Leggende dell’apice Evento di Halloween Fight or Fright 2022:

4 ottobre – 1 novembre:

Pacchetto Pacchetto Demone Interiore – 6.000

Pacchetto Pacchetto Vagabondo Lame – 6.000

Pacchetto Steampunk Speedster – 6.000

Pacchetto Picco Statico – 6.000

Pacchetto Abbracci per favore – 6.700

Pacchetto Demone Interiore – 2.500

Pacchetto Vagabondo con lame – 2.500

Pacchetto Teddy mortale – 2.500

Pacchetto così serio – 2.500

Pacchetto Pacchetto Dolcetto o Scherzetto – 1.000

4-11 ottobre:

Pacchetto Niente fasi per me – 3.500

Pacchetto Voidwalker – 2.500

Acrobata – 1.250

Verso la luce – 1.250

Pacchetto Ira di Wraith – 1.000

Pacchetto Salto dello Spettro – 500

11-18 ottobre:

Pacchetto Just The Facts – 3.500

Pacchetto Memorie Noir – 2.500

Vecchio bot, nuovo trucco: 1.250

Fienaio di ferro – 1.250

Pacchetto migliore amico – 1.000

Il nostro pacchetto di poteri combinati – 500

18 ottobre – 1 novembre:

Pacchetto Emerald Incantatrice – 2.150

Pacchetto bonus Raccolto malvagio – 2.150

Pacchetto bonus Muerte Rapid – 2.100

Pacchetto Sogni d’oro – 2.150

Pacchetto Dread Navigator – 2.500

Pacchetto Cacciatore dentro – 3.000

Pacchetto Out For Blood – 3.000

Pacchetto bonus cifrario di mezzanotte – 2.150

Pacchetto Città Vecchia – 2.150

Pacchetto Sangue e bottino – 2.500

Pacchetto Nato nel sangue – 2.150

Pacchetto Incubo Necro – 3.000

Pacchetto camera di sintesi – 3.000

Pacchetto La Catrina – 2.150

Pacchetto Capitan Terrore – 2.150

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro La stagione più spettrale è alle porte 😈 Fight or Fright ritorna per quattro settimane consecutive di dolcetti e scherzetti. Unisciti a questo periodo terribilmente divertente a partire dal 4 ottobre, quando Shadow Royale tornerà su Olympus After Dark. 👻 https://t.co/Ff3PLVqCqF pic.twitter.com/F7U1TF7rvK — Apex Legends (@PlayApex) 29 settembre 2022

Visualizza Tweet

LTM dell’evento di Halloween di Apex Legends

Di seguito è riportato il programma LTM per il Leggende dell’apice Evento Fight or Fright Halloween 2022:

Dal 4 ottobre all’11 ottobre Shadow Royale sulla mappa Olympus After Dark

11 ottobre – 18 ottobre Gun Run su Estates After Dark, Skulltown e Fragment East

Dal 18 ottobre al 25 ottobre Controllo su Lava Siphon, Barometer e Labs After Dark

Dal 25 ottobre al 1 novembre Shadow Royale su Olympus After Dark



Assicurati di seguire Apex Tracker su Trello per aggiornamenti costanti.

Mostra tutto

In altre notizie, Pokemon Go Cliff contrasta ottobre 2022 e come battere Bulbasaur