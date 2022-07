Apex Legends fa trapelare la sua nuova stagione e il suo personaggio

La 13a stagione di Apex Legends dovrebbe concludersi presto e Respawn sembra aver accidentalmente fatto trapelare ciò che è in serbo per la prossima stagione. Per un breve momento la scorsa notte, la scheda delle notizie del gioco presentava una promozione per una nuova leggenda, Vantage, che pubblicizzava una nuova Stories from the Outlands, rivelando anche apparentemente la data di uscita di Vantage, il 9 agosto. La promozione ha anche svelato il nome della Stagione 14 : Hunted, che dovrebbe iniziare lo stesso giorno.

La promozione è stata rimossa abbastanza rapidamente dopo che i giocatori l’hanno notato e, al momento in cui scrivo, non è più visibile nel gioco. Tuttavia, come spesso accade con le fughe di notizie, i giocatori si sono affrettati a scattare istantanee e condividerle online.