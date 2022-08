Apex Legends: ancora il miglior FPS per giocare con estranei

Può sembrare strano confrontare un battle royale free-to-play con un gioco indie d’autore, ma ecco qui: Leggende dell’apice è fondamentalmente il Viaggio di sparatutto in prima persona.

Quest’ultimo, sviluppato da Fiore creatore thatgamecompany e pubblicato nel 2012, è un gioco sull’attraversare le rovine del deserto di un’antica civiltà attraverso la comunicazione non verbale con una serie di perfetti sconosciuti. È possibile restare con lo stesso giocatore per tutta la durata del gioco. Pertanto, i temi del gioco di connessione e fiducia possono superare la bellezza e virare nel sublime.

Leggende dell’apicequale Caduta dei Titani lo sviluppatore Respawn è stato rilasciato nel 2019 come incursione nel fiorente genere dominato da I campi di battaglia di PlayerUnknown e Fortnite, è un gioco sul lancio di bombole di gas nocivo dal balcone di un condominio prima di sfrecciare attraverso un parco pubblico per sfuggire al confine letale e restringente di un cerchio etereo. Si tratta anche, in gran parte, di comunicazione non verbale e può farlo anchea volte, virano nel sublime.

Immagine: Respawn Entertainment/Electronic Arts

Con la crescente ubiquità dei battle royale come fenomeno free-to-play alla fine degli anni 2010, era logico che molti Apice i giocatori immergerebbero le dita dei piedi nell’acqua senza uno o due amici al loro fianco. E nonostante la propensione della chat vocale a fare spesso schifo, era anche logico che migliaia di giocatori potessero trarre vantaggio da una forma di comunicazione non verbale.

Entra: il sistema di ping, che da tempo consente ai giocatori di FPS di posizionare un faro su luoghi, eventi e oggetti di interesse. Respawn ha preso l’idea (variazioni della quale sono apparse in serie come Left 4 Dead e Battlefield) e l’ha amplificata di dieci volte, consentendo ai giocatori non solo di indicare la posizione di un’arma, ad esempio, ma anche l’esatta genere di arma. Fondamentalmente, il sistema di ping è stato combinato con le linee vocali distinte di ogni personaggio per fornire ai giocatori quante più informazioni possibili, indipendentemente dal fatto che si trovino nella stanza accanto o lontano dalla mappa.

È un flusso organico di informazioni da Respawn, a me, ai miei compagni di squadra, il tutto attraverso un elegante sistema di ping e uno stile artistico vibrante e inconfondibile

Il sistema di ping aggiornato ha funzionato così bene che entrambi Apicei principali concorrenti dell’epoca — PUBG e Fortnite — aggiunti i propri sistemi di ping entro sei mesi dal rilascio di Respawn. E quando Call of Duty: Warzone è andato in diretta quell’anno successivo, ha seguito l’esempio.

Sono sempre affascinato dal modo in cui gli sparatutto in prima persona parlano al giocatore senza dire nulla, ricordo ancora di aver corso Destino colpisce con estranei nei primi giorni dell’MMO, meravigliandosi dell’inconfondibile linguaggio visivo delle abilità delle singole classi. Quel cacciatore ha appena usato il suo super su quel capopotrei dire a me stesso. Anche per me è ora di riversare sul danno.

Immagine: Respawn Entertainment/Electronic Arts

Ciò che rende Apice davvero speciale, tuttavia, è il modo in cui i designer combinano così abilmente quel tipo di vocabolario visivo con le effettive meccaniche di comunicazione del gioco. I suoi eroi giocabili (le eponime Legends) sono riconoscibili da centinaia di metri di distanza. Se vedo un giocatore di Lifeline mettersi al riparo dietro un masso distante, allora so quanto può essere potente come personaggio di supporto una volta che avremo abbattuto con successo i suoi compagni di squadra. Se non ho l’arma per portarla fuori da questa distanza, posso pingarla come una minaccia per il mio compagno di squadra che gioca a Vantage, che eccelle negli incontri a lungo raggio. Una volta che (si spera) abbiamo eliminato la squadra nemica, posso eseguire il ping di tutte le munizioni pesanti e gli accessori del fucile da cecchino nel bottino, il che manterrà Vantage in forma per il prossimo scontro a fuoco. È un flusso organico di informazioni da Respawn, a me, ai miei compagni di squadra, il tutto attraverso un elegante sistema di ping e uno stile artistico vibrante e inconfondibile. E per tutto il tempo, non ho pronunciato una sola parola.

Questo mi riporta a Viaggio. La vera rivelazione di quel gioco, per me, è stata la sua intimità. Questa persona avrebbe potuto avventurarsi da sola in qualsiasi momento, eppure eccoci qui, a fare trekking su queste scogliere cosparse di neve, a surfare giù per i pendii scintillanti di una montagna persa nel tempo, solo noi due, da soli insieme.

Mi ha colto di sorpresa, non da poco, sentire quello stesso tipo di connessione digitale Leggende dell’apice, solo pochi minuti dopo aver sparato alla testa a un personaggio che era salito su un jetpack su una sporgenza che avevo rinchiuso con i miei compagni di squadra, nei momenti finali di un lungo e arduo viaggio attraverso un’isola dai colori vivaci. Il cerchio si stava chiudendo e sapevo che si poteva fare affidamento su Vantage, perché aveva comunicato con me per tutto il tempo, ma quel Bloodhound? Sono stati tranquilli.

Hanno 17 uccisioni, però. Quindi lo lascerò scorrere.