Apex Legends Aggiorna oggi dopo il nuovo teaser del personaggio

Una nuova Leggende dell’apice l’aggiornamento è disponibile oggi dopo il teaser iniziale di un personaggio nuovo di zecca.

Altre leggende stanno arrivando nel gioco e, sebbene la patch di questa settimana non contenga alcuna informazione sconvolgente, molto è in programma per il futuro.

Ecco cosa sappiamo finora sui nuovi teaser di Apex Legends e sui dettagli della patch di oggi.

L’aggiornamento di Apex Legends di oggi è di piccola statura e non dovrebbe causare troppe interruzioni per coloro che non hanno effettuato l’accesso. Tuttavia, va notato che alcuni giocatori potrebbero essere eliminati dalle partite a causa del processo di patch.

Non sono state rilasciate note ufficiali sulla patch per il nuovo aggiornamento di Apex Legends e al momento non è chiaro se una patch così piccola lo giustifichi. Tuttavia, il Trello ufficiale del gioco è stato aggiornato il 22 luglio con queste modifiche che possono essere trovate elencate di seguito:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Devi tenerti occupato quando sei una delle uniche due persone sul pianeta. pic.twitter.com/qkx6JcXEi8 — Apex Legends (@PlayApex) 21 luglio 2022

Correzioni elencate come in arrivo nelle patch future:

I giocatori di determinati livelli non ricevono le ricompense classificate corrette per determinate stagioni.

PELLE MYTHIC BANGALORE: l’uso della tattica mentre si mira verso il basso bloccherà brevemente la visuale del giocatore.

Nessun’altra informazione è stata condivisa oggi riguardo all’attuale patch Apex e i fan dovrebbero aspettare e vedere se ne verranno condivise altre durante la serata. È possibile che sia stato effettuato un ribilanciamento in alcune aree del gioco o che siano stati risolti problemi specifici con l’ultimo evento.

Oggi ha anche visto una serie di voci di diario condivise tramite l’account Twitter ufficiale del gioco che allude al prossimo personaggio in arrivo nel gioco. Con le entità condivise cinque anni prima che il gioco sia ambientato, lascia aperta la possibilità di collegarlo a qualsiasi nuovo personaggio.

Alcuni fan credono che potrebbe essere Vantage, un personaggio incentrato sui cecchini che secondo quanto riferito arriverà su Apex Legends nel 2022. Le voci del diario sono accompagnate da questa didascalia di Respawn: “Devi tenerti occupato quando sei uno dei pochi due persone sul pianeta”.

Ulteriori suggerimenti dovrebbero essere rilasciati riguardo al nuovo cacciatore se ci avviciniamo al suo lancio entro la fine dell’anno.

