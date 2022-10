Anteprima per Nintendo Switch di Pokémon Scarlatto e Viola: Il BotW dei Pokémon

Non guardare ora, ma Pokémon Scarlatto e Viola può guadagnare il soprannome Pokémon: Il respiro della natura.

Ovviamente, questa non è affatto la prima volta che i fan di The Pokémon Company e dell’eterna serie di giochi di ruolo per la raccolta di creature di Game Freak hanno immaginato un riff Pokémon sul gioco probabilmente più venerabile di Nintendo. Nel 2021, quando The Pokémon Company ha presentato lo spinoff Pokémon Leggende: Arceusle persone lo hanno immediatamente paragonato The Legend of Zelda: Breath of the Wild. “Guarda”, hanno detto. “Ha anche le stesse montagne!”

Quei confronti alla fine si sono rivelati inutili. Leggende: Arceus era più simile a un gioco di Monster Hunter, che dava un sacco di spunti per le battute su “Pocket Monster Hunter” mentre deludeva le speranze che un gioco Pokémon sarebbe stato all’altezza dello standard stabilito dal capolavoro totemico del mondo aperto di Nintendo.

Bene, il mese prossimo Scarlatto e Viola potrebbe solo adattarsi al conto. Basato su una sessione di anteprima pratica a cui ha partecipato Polygon all’inizio di questo mese, in cui ho giocato un’ora di costume Scarlatto costruire da un punto a metà non specificato: il duo di giochi sembra che si stia preparando a portare il “Respiro del selvaggio ma fallo Pokémon” mantello.

Pokémon Scarlatto e Viola sono la nona iterazione dei giochi di ruolo Pokémon principali. Per più di due decenni e mezzo, questi giochi hanno seguito una formula collaudata. Tu, da bambino, fai amicizia con una coorte di mostri di varia dolcezza. Li alleni, li cresci, crei legami con loro, li trasformi in una piccola squadra di mini macchine del delitto. Metti la tua squadra contro le squadre di altri allenatori, con l’obiettivo di essere il migliore, come nessuno lo è mai stato. Se ti stai chiedendo, o sei preoccupato, Pokémon Scarlatto e Viola non bombardare esattamente questo framework dall’orbita.

Mentre tutti i giochi Pokémon vengono ripetuti e nessuno ha introdotto così tante deviazioni fondamentali come Scarlatto e Viola. Dopotutto, questa è la prima generazione in cui la serie sta adottando un modello completamente aperto. I Pokémon vagano per gli ambienti apertamente, piuttosto che nascondersi, invisibili, in disparate macchie di erba alta. Le missioni sono più varie di “sconfiggi gli altri Pokémon”. Puoi, forse per la prima volta nella storia della serie, perderti davvero.

Inoltre, come va per te, BotW super fan? Se riesci a vedere qualcosa all’orizzonte, probabilmente puoi scalarlo.

Ottieni presto il Pokémon leggendario… come cavalcatura

Pokémon Scarlatto e Viola si svolgono in una regione insulare chiamata Paldea, ispirata alla penisola iberica dell’IRL (che comprende Spagna e Portogallo). Puoi girare il mondo a piedi, ma il tuo mezzo di trasporto principale consiste nel cavalcare un Pokémon leggendario specifico per la versione: Koraidon (per Scarlatto) o Miraidon (per Viola), entrambi sembrano motociclette senzienti.

Immagine: Game Freak/The Pokémon Company, Nintendo

Durante la mia sessione con Scarlatto, Koraidon si dimostrò un fedele destriero con una gamma completa di movimenti. Salta da una sporgenza e puoi planare, proprio come puoi in un certo gioco che ha completamente ridefinito il modo in cui i giocatori pensano e si avvicinano ai giochi open world. Scivola in una parete rocciosa e puoi scalarla. Soprattutto, non c’è la ruota della resistenza.

Non è chiaro quando esattamente Koraidon o Miraidon si uniranno alla tua squadra, ma è molto prima di quanto farebbero in altri giochi Pokémon, in genere intorno al settimo capopalestra. Tuttavia, i Pokémon leggendari sono stati storicamente dei leviatani con superpoteri che possono cambiare le sorti della battaglia con una sola mossa, non destrieri. Quindi è stato un po’ umiliante, quasi degradante, usare una bestia mitica come autista.

Durante l’anteprima, un rappresentante di Nintendo ha rifiutato di rispondere alle domande registrate su quando – o anche se del tutto – Koraidon e Miraidon sarebbero stati utilizzabili nelle battaglie.

Il mondo aperto è enorme e pieno di missioni

Pokémon Scarlatto e Viola dispone di tre campagne principali, che puoi affrontare in qualsiasi ordine:

Via della Vittoria: Questa è la narrativa Pokémon standard che ti vede combattere otto capipalestra, ognuno dei quali è specializzato in un tipo di elemento specifico.

Questa è la narrativa Pokémon standard che ti vede combattere otto capipalestra, ognuno dei quali è specializzato in un tipo di elemento specifico. Sentiero delle leggende: Le missioni Path of Legends ti incaricano di rintracciare e combattere versioni di dimensioni kaiju di Pokémon normali. Klawf, il Pokémon granchio gigante rivelato a settembre, è uno di questi bersagli.

Le missioni Path of Legends ti incaricano di rintracciare e combattere versioni di dimensioni kaiju di Pokémon normali. Klawf, il Pokémon granchio gigante rivelato a settembre, è uno di questi bersagli. Via delle Stelle: Il Team Star è l’organizzazione antagonista in Scarlatto e Viola. Nelle missioni di Starfall Street, fai irruzione nelle loro basi e ti impegni in un minigioco di battaglie automatiche.

Mi ci è voluta la durata della sessione per completare una sola missione su ciascuna di queste tre serie di missioni, il che dovrebbe darti un’idea di quanto siano corposi questi compiti. Il mondo stesso è pieno di altre attività. Puoi fare dei panini. Puoi esaminare varie vetrine, incluso un negozio dedicato per le TM o oggetti monouso che insegneranno ai tuoi Pokémon nuovi attacchi. Puoi abbellire il tuo personaggio con abiti personalizzati. La mappa è stata ulteriormente coperta da una litania di altre icone che non ho avuto il tempo di valutare o identificare. Inutile dire che è un quantità.

Le battaglie sono per lo più più facili (ma, per certi versi, più difficili)

La build di anteprima mi ha iniziato con una squadra preselezionata, incluso il Bellibolt appena rivelato, che governa assolutamente, impostato al livello 25. Ho iniziato la mia sessione con la missione Victory Road, che mi ha incaricato di sconfiggere Brassius, il leader della palestra di tipo erba. Nella maggior parte dei giochi Pokémon, combatti contro una serie di allenatori di livello inferiore, tutti specializzati in un tipo specifico, prima di affrontare il leader. In Pokémon Scarlatto e Viola, dovrai invece completare una missione non di combattimento. Prima di poter combattere Brassius, ad esempio, dovevo trovare 10 Sunflora, un Pokémon girasole introdotto per la prima volta Oro e D’argento — nascosto in città. Solo due hanno reagito. Un rappresentante di Nintendo sembrava sorpreso di ciò. Apparentemente è casuale; di solito solo uno combatte.

Brassius, che ha usato tre Pokémon di tipo erba, lo ha fatto a malapena. Scarlatto e Viola usa la stessa struttura sasso-carta-forbici che ha definito la serie sin dal suo inizio, in cui alcuni tipi elementali sono forti o deboli rispetto ad altri. Dato che Brassius usa Pokémon di tipo erba(ius), ho inserito prima il mio tipo fuoco assegnato e ho spazzato via tutta la sua squadra in tre turni.

Immagine: Game Freak/The Pokémon Company, Nintendo

È fondamentale notare, ancora una volta, che stavo giocando con una squadra preselezionata di Pokémon, tutti di livello superiore rispetto al resto dei Pokémon della regione. Ma solleva comunque interrogativi sul fattore di sfida del gioco. I puristi della serie hanno a lungo pensato che i giochi più recenti barattano la sfida per l’accessibilità con un effetto dannoso. Quelli dall’altra parte sostengono che i giochi Pokémon sono, fondamentalmente, pensati per i bambini; la barriera inferiore all’ingresso non è una brutta cosa, dicono.

Dal momento che quello che ho giocato non era indicativo di come sarà effettivamente il gioco, non ho idea di dove Scarlatto e Viola atterrerà su quella divisione. Dopo l’anteprima, un rappresentante di Nintendo ha rifiutato di rispondere alle domande registrate su come esattamente il ridimensionamento dei livelli possa funzionare o meno in relazione alla nuova struttura del mondo aperto.

I giochi Pokémon ti hanno sempre detto dove andare, cosa fare e talvolta anche come farlo, pur mantenendo alcuni aspetti esoterici (tosse, allenamento IV) nascosto a tutti tranne che ai giocatori più fedeli. Sono generalmente esperienze guidate e raramente, se non mai, travolgenti. Di cosa ho giocato Scarlatto era il contrario: mi ha spiegato tutto, poi mi ha lasciato libero. Sai, tipo Respiro del selvaggio.

Pokémon Scarlatto e Viola vieni su Nintendo Switch il 18 novembre.