Anteprima delle carte per Disney Lorcana, la risposta del Topo a Magic, Pokémon

Le prime carte per Disney Lorcana, il nuovo ambizioso gioco di carte collezionabili di Ravensburger, è arrivato oggi alla convention D23 di Anaheim, in California. Includono sette personaggi provenienti da quasi 100 anni di storia Disney di dominio della cultura pop, oltre a una carta dello stesso Topolino in esclusiva per la convention.

Ora conosciamo anche il nome ufficiale del primo set di carte, che uscirà nell’autunno del 2023: Disney Lorcana: Il primo capitolo. I designer dicono a Polygon che i giocatori assumeranno il ruolo di illuminatori, dando vita a barlumi di classici personaggi Disney da combattere sul tavolo. Ognuna delle sette carte d’esordio include il nome del personaggio, il suo costo per metterlo in gioco e le sue statistiche sia in attacco che in difesa. Inoltre, ogni carta include anche un potere o una meccanica speciale, oltre a un po’ di testo in corsivo tratto dalla tradizione Disney. Un’icona misteriosa in basso a destra di ogni carta sembra indicare il suo potere o valore relativo. Il suo utilizzo sarà chiarito una volta che saranno note le regole del gioco.

Disney Lorcana è una mossa audace per Ravensburger, un editore di giochi di 139 anni il cui primo titolo, Un viaggio intorno al mondoè stato pubblicato nel 1884. L’azienda è forse meglio conosciuta per Disney malvagio, un gioco da tavolo strategico per famiglie sviluppato da Prospero Hall (ora parte di Funko Games). Include quasi 30 cattivi provenienti da tutti gli universi Disney, Marvel e Star Wars.

Filip Francke, CEO di Ravensburger North America e responsabile globale dei giochi, ha parlato delle implicazioni generali della partnership con la Casa del Topo.

“Questo [game] è probabilmente il più grande potenziale che Ravensburger abbia mai cercato”, afferma Francke, “e quindi probabilmente anche il più grande investimento che abbiamo mai fatto in qualsiasi tipo di progetto e iniziativa”.

“Sappiamo che quando entri nel mercato dei GCC, stai invitando i giocatori per un viaggio di molti anni”, ha continuato Francke. “Non lo prendiamo alla leggera. Questo sforzo è una serie pluriennale [of releases]. È qualcosa che la Disney non ha mai permesso a nessuno [collaborator] da fare. Quindi la fiducia che abbiamo costruito con la Disney […] Penso che ci abbia permesso di arrivare a un punto in cui entrambi, strategicamente e commercialmente, avevamo la fiducia di dire: ‘Sì, osiamo farlo insieme.'”

Le prime sette carte includono Crudelia De Vil, Elsa, Capitan Uncino, Malefica in forma di drago, Robin Hood e Stitch.

Una carta da collezione – disponibile solo per i membri D23 che partecipano alla convention di quest’anno – presenta lo stesso Topolino, che indossa l’abito del piccolo sarto coraggioso, rievocando il classico cortometraggio animato che ha debuttato nel 1938.

Gli artisti coinvolti nella creazione dell’arte chiave per queste carte sono rappresentativi del talento di illustrazione dei pesi massimi che Ravensburger sta chiamando per supportare la linea. Includono Simangaliso Sibaya, Nicholas Kole, Luis Huerta, John Loren e Marcel Berg.

Gli sviluppatori dicono a Polygon che i personaggi e le abilità in questo speciale Set da collezione D23 Expo apparirà anche in Disney Lorcana: Il primo capitolo. Il Set da collezione D23 Expo le carte presenteranno un trattamento foil unico. Saranno inoltre contrassegnati con i simboli D23 Expo e 1a edizione. Il set sarà in vendita durante la convention per $ 49,95. Solo i presenti al convegno potranno ricevere la card Topolino, che non è inclusa nel Set da collezione D23 Expo.