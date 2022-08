Annunciato lo streaming di Pokémon Presents, notizie promettenti su Pokémon Scarlet/Violet

The Pokémon Company si sta preparando per un importante aggiornamento su tutto ciò che riguarda i Pokémon, con un nuovo video di presentazione di Pokémon Presents in arrivo mercoledì 3 agosto. La nuova vetrina di Pokémon Presents offrirà aggiornamenti su app e videogiochi Pokémon, comprese le versioni principali di quest’anno, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetta.

I Pokémon Present di mercoledì verranno trasmessi in streaming sul canale YouTube Pokémon a partire dalle 9:00 EDT/6:00 PDT. Inoltre Pokémon Scarlatto e Violapotremmo ricevere aggiornamenti su giochi per dispositivi mobili come Pokémon Unite e Pokémon Goe – incrociamo le dita – parola sul destino del tanto atteso Pokémon Sonno.

Ma Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetta saranno probabilmente le stelle dello spettacolo. Nintendo e The Pokémon Company hanno rivelato molto poco sulle prossime voci principali della serie Pokémon, che arriveranno su Nintendo Switch il 18 novembre.

A giugno, The Pokémon Company ha fornito ai fan alcune informazioni, inclusi i nuovi Pokémon che si uniranno ai tre principianti di Scarlatto e Viola — Sprigatito, Fuecoco e Quaxly — come Smoliv, Lechonk e Pawmi, oltre ai nuovi Pokémon leggendari Koraidon e Miraidon. Il nuovo Pokémon sarà anche il protagonista di due dei professori più in voga che abbiano mai abbellito la serie, il Professor Sada e il Professor Turo. Ma c’è molto in giro Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetta, dal punto di vista del gameplay, che Nintendo e The Pokémon Company non hanno rivelato sul gioco, che sembra avere elementi di viaggio nel tempo. Ne sapremo di più abbastanza presto.