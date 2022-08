Annunciato il livestream di Disney D23 Expo Disney & Marvel Games Showcase

L’imminente fiera dei fan D23 della Disney includerà qualcosa per tutti coloro che si considerano fan di Disney, Marvel, Pixar e Star Wars, nelle divisioni cinematografiche, televisive e parchi a tema dell’azienda. Quest’anno, il D23 Expo avrà anche qualcosa di sostanzioso per i fan dei videogiochi, con la Disney e la Marvel Games Showcase, in arrivo il 9 settembre. Anche se non andrai di persona al D23 Expo tutto esaurito, tu’ Potrò vederlo accadere online.

La Disney e la Marvel Games Showcase promette nuovi sguardi (e nuovi contenuti rivelati per) Disney Dreamlight Valley, I soli di mezzanotte della Marvele Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker. La Disney promette anche un’anteprima del “prossimo gioco d’insieme Marvel” di Skydance New Media, lo studio dell’ex direttore creativo di Uncharted Amy Hennig. Skydance e Marvel hanno annunciato il loro nuovo progetto lo scorso ottobre e hanno rivelato poco in termini di dettagli concreti. (Lo studio ha anche un gioco di Star Wars in lavorazione, ma sembra improbabile che lo vedremo presto.)

Oltre a questi progetti annunciati, c’è una lunga lista di giochi basati su proprietà della Disney, incluso il gioco Indiana Jones di Bethesda Softworks; Giochi insonni’ Marvel Uomo Ragno 2 e Ghiottone; e i nuovi giochi di Star Wars di Massive Entertainment, Respawn Entertainment, Aspyr e Quantic Dream di Ubisoft. Sebbene nessuno di questi titoli sia confermato per apparire alla Disney e alla Marvel Games Showcase, è possibile che i fan possano ricevere aggiornamenti su progetti più vicini al completamento, come quello del prossimo anno Star Wars Jedi: Sopravvissuto.

Il Disney and Marvel Games Showcase sarà trasmesso in streaming venerdì 9 settembre alle 13:00 PST sui canali D23 YouTube, Twitter e Facebook.