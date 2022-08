Annunciati i giochi PlayStation Plus Extra e Premium per settembre 2022

Deathloop, l’esclusiva PlayStation 5 del 2021 in arrivo su Xbox Series X molto presto, è il titolo dell’elenco dei titoli che si uniranno alla libreria di livello extra di PlayStation Plus a settembre. Altri giochi disponibili a partire dal 6 settembre includono Ubisoft Le origini di Assassin’s Creed e Watch Dogs 2e straordinari indie Spiritfarer: Edizione Addio e Cicoria: un racconto colorato.

Sei giochi aggiuntivi saranno disponibili per gli abbonati PS Plus Extra: Dragon Ball Xenoverse 2, Monster Energy Supercross — Il videogioco ufficiale 5 (per PS4 e PS5); Alex Kidd in Miracle World DX (anche PS4 e PS5); Invasione dei conigli: Il programma televisivo interattivo; Leggende di Rayman; e Scott Pilgrim vs. the World: The Game — Edizione completa.

Gli abbonati di livello premium, il livello di servizio più alto nel rinnovato abbonamento PlayStation Plus di Sony, possono mettere le mani su sei classici PSOne, PlayStation 3 e PlayStation Portable a partire dal 20 settembre: Sly Cooper: Ladri nel tempo, La collezione astuta, e la compilation di minigiochi arcade ispirata a Sly Cooper L’hackpack di Bentley (tutto per PS3); Filtro a sifone 2 (PSUno); e Toy Story 3 e Regno del Paradiso (entrambi per PSP).

Il nuovo formato di PlayStation Plus è stato lanciato a giugno, sperando di invogliare gli abbonati PlayStation Plus esistenti a passare ai livelli di servizio Extra o Premium, che hanno assorbito la maggior parte della vecchia libreria di abbonamenti PlayStation Now per lo streaming e il download. PlayStation Plus Extra costa $ 14,99 al mese; Il premio costa $ 17,99 al mese.

Gli abbonati PlayStation Plus Extra hanno accesso a 400 giochi per PS4 e PS5; PS Plus Premium aggiunge altri 300 giochi, che includono titoli per PlayStation, PS2 e PlayStation Portable.

Gli abbonati PlayStation Plus Essential, in precedenza PlayStation Plus, ottengono ancora giochi gratuiti, ma devono richiederli entro il mese in cui vengono offerti. Per settembre (disponibile anche il 6 settembre) lo sono Necessità di Speed ​​HeatGranblue: Fantasia contro, e Toem.