Annunciate le prossime date del Community Day di Pokémon Go Season

In vista dell’annuncio della stagione di Pokémon Go, Niantic ha condiviso la prossima serie di date del Community Day. Queste date saranno necessarie per i giocatori desiderosi di programmare i loro fine settimana con questi eventi del Community Day. Sfortunatamente, i Pokémon specifici presenti non sono stati condivisi, ma abbiamo quelle date.

Quattro importanti eventi del Community Day saranno presentati nell’ultima stagione di Pokémon Go quest’anno. Ce ne sarà uno il 18 settembre, un altro il 15 ottobre, due a novembre, un Community Day Classic il 5 novembre e poi un evento formale del Community Day il 12 novembre. Per fortuna, quello di novembre sarà un fine settimana consecutivi .

Il più vicino a settembre non si verificherà prima della metà del mese. Tuttavia, Niantic ha condiviso che due eventi imminenti si svolgeranno il 3 e l’11 settembre. Il team non ha specificato in dettaglio quali saranno, ma questi saranno fondamentali per l’ultima stagione, che sarà annunciata alla fine di questa settimana. Impareremo di più su ciò che Niantic ha in serbo per l’autunno e l’inverno prima dell’arrivo del 2023. Scopriremo di più su questi dettagli più avanti questa settimana, probabilmente prima dell’arrivo dell’evento finale del Pokémon Go Fest, con le numerose Ultracreature che sono apparse da giugno.

Non vediamo l’ora di vedere cosa hanno in serbo questi Community Days per i giocatori di Pokémon Go. L’ultimo ha caratterizzato Zigzagoon di Galar, che è stato ampiamente apprezzato da molti nella comunità. Presentava un Pokémon raro e aveva una nuova mossa utile per l’evoluzione finale, Obstagoon. Sebbene questi siano stati apprezzati, molti giocatori lottano ancora con il cambio dell’ora, sentendosi vincolati dagli eventi di tre ore.

Si spera che Niantic continui a indagare su questo. Le identità di questi Pokémon presenti in questi Community Days saranno presentate più vicino ai mesi in cui verranno rilasciate.