Annunciate le date di lancio dei giochi per PlayStation VR2 per PS5

Sony ha annunciato mercoledì altri 11 giochi per la nuova PlayStation VR2, insieme alla data di lancio dell’unità e al prezzo (elevato). Poiché PlayStation VR2 non sarà compatibile con i giochi per PlayStation VR originale, la libreria di lancio del sistema più recente è di particolare importanza per i potenziali acquirenti.

Degli 11 giochi annunciati mercoledì, alcuni hanno un riconoscimento del nome, forse non al livello di Orizzonte Richiamo della Montagna o Resident Evil Village. E se nessuno di questi può spostare una PS VR2 dagli scaffali a $ 549,99, è una buona scommessa che Le immagini oscure: ritornoil titolo più bello tra i nuovi giochi per PS VR2 rivelati mercoledì, non farà il trucco.

L’ultimo annuncio non ha menzionato il costo della singola copia dei nuovi titoli PS VR2. L’edizione base di un nuovo titolo per PlayStation 5 può costare $ 69,99. L’unico bundle PlayStation VR2 che include un pacchetto di giochi Orizzonte Richiamo della Montagna, per un prezzo totale di $ 599,99, il che significa che possiamo aspettarci che il gioco arrivi almeno a $ 50.

Ecco i cinque titoli di lancio per PlayStation VR2 di cui sapevamo prima di mercoledì, provenienti da un commento fatto a maggio dal boss di Sony Interactive Entertainment, quando disse che PS VR2 avrebbe avuto 20 giochi “principali” al lancio.

Orizzonte Richiamo della Montagna — Ovviamente, SIE sta valutando questo adattamento del franchise Horizon di Guerrilla Games come scenografo per PlayStation VR2. Gli sviluppatori di un evento pratico a settembre hanno affermato che il gioco fornirà una storia completamente nuova in un’esperienza di sei o sette ore. “Rispetto agli altri giochi in mostra, Il richiamo della montagna sembrava quello più personalizzato per il nuovo visore”, abbiamo detto all’epoca.

Cattivo ospite Villaggio — Capcom ha annunciato all’evento State of Play di giugno che il successo del survival horror del 2021 avrebbe ottenuto il supporto per PlayStation VR2 tramite la versione PlayStation 5 del gioco. Non è stata specificata una data di rilascio per quel pacchetto di supporto, ma la buona notizia è che i fan che hanno già il gioco per PS5 hanno essenzialmente un gioco gratuito in attesa se seguono la strada VR2.

Il cielo di nessuno — Sempre a giugno, Hello Games lo ha annunciato Il cielo di nessuno, l’avventura fantascientifica di sei anni in diretta dello studio, era “in fase di sviluppo per PlayStation VR2”. Sembra che sarà un aggiornamento di supporto per la versione PlayStation 5 esistente, lanciata a novembre 2020. Ecco come è arrivato Hello quando ha portato Il cielo di nessuno al PSVR originale nel 2019.

Il morto che cammina: Santi e peccatori — Capitolo 2: Retribuzione: Questo è un gioco completamente nuovo, lanciato per Meta Quest il 1 dicembre. È il sequel di Il morto che cammina: Santi e peccatori, lanciato all’inizio del 2020 per Oculus Rift, HTC Vive e Valve Index. Una versione PS4/PSVR verrà lanciata anche con la versione PS VR2.

Guerre stellari: Racconti dal Galaxy’s Edge — Edizione Avanzata: La versione originale di questa avventura solo VR è stata lanciata per i visori Quest alla fine del 2020. È previsto un porting solo per PlayStation VR2.

Ora, degli 11 giochi annunciati mercoledì, tre sono tutti nuovi:

Le immagini oscure: ritorno — Da Supermassive Games, questo è uno spin-off della prima stagione di The Dark Pictures Anthology, presentato in anteprima nel 2019 con Uomo di Medan e finisce il 18 novembre con Il diavolo in me. Sebbene non sia una IP completamente nuova, di per sé questo gioco è esclusivo di PlayStation VR2. Nessuno dei precedenti giochi di Dark Pictures è stato adattato ai sistemi VR, anche se Supermassive ha precedentemente prodotto uno spin-off a tema montagne russe di un altro dei suoi giochi horror, Fino all’albachiamato Fino all’alba: Corsa di sangue.

Fuoco incrociato: Sierra Squad — Lo sparatutto multiplayer di Smilegate, molto popolare in Asia, è arrivato in occidente su console con CrossfireX per Xbox One e Xbox Series X a febbraio. “Gioca nei panni del leader di una squadra d’élite nel mezzo di una guerra per un’arma biochimica top secret che è stata recentemente scoperta”, afferma Smilegate sul PlayStation Blog.

Hello Neighbor: ricerca e salvataggio — Sebbene stroncato dalla critica, quello del 2017 Ciao vicino dall’editore TinyBuild ha comunque generato un solido franchise. Un sequel è previsto entro la fine del 2022, un prequel lanciato a dicembre 2018 e Cerca e salva è il suo primo adattamento VR. Verrà lanciato anche per PlayStation VR originale.

Quattro giochi sono adattamenti di giochi di realtà virtuale esistenti, sia per PlayStation VR che per altri visori.

Dopo la caduta

Cities VR — Edizione migliorata

Collezione di postumi del mondo giurassico

Zenith: L’ultima città

E altri quattro sono i nuovissimi giochi VR di piccoli sviluppatori indipendenti:

La Brigata Leggera

Alto Cosmonico

Frusta a pistola

Tentacolare

PlayStation VR2 verrà lanciato il 22 febbraio 2023. I preordini iniziano il 15 novembre, a partire dal negozio online di PlayStation. I clienti possono registrarsi per uno spot virtuale in linea per quello.