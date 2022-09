Annunciata la line-up di giochi Xbox Game Pass di settembre 2022

Gli abbonati a Game Pass su Xbox e PC riceveranno un eclettico mix di nuovi giochi a settembre, tra cui la Founder’s Edition di Disney e il nuovo simulatore di vita di Gameloft, Disney Dreamlight Valleye uno sparatutto in prima persona/gioco ritmico incentrato sull’heavy metal Metallo: Hellsinger.

Disney Dreamlight Valley è in parte una simulazione di vita, alla maniera di Animal Crossing, e in parte l’appagamento dei desideri di Kingdom Hearts. I giocatori viaggiano verso Dreamlight Valley, un mondo fantastico in cui vivono i personaggi Disney e Pixar, con la missione di riportare la magia in questa terra mentre scacciano le spine notturne generate da una catastrofe nota come l’oblio.

Metallo: Hellsinger proviene da The Outsiders e Funcom. I giocatori uccidono i demoni al ritmo dell’heavy metal e dell’hard rock, grazie a una colonna sonora originale con gli artisti Serj Tankian dei System of a Down, Matt Heafy dei Trivium, Randy Blythe dei Lamb of God, Alissa White-Gluz degli Arch Enemy e molti altri altri.

La formazione del Game Pass di settembre prende il via martedì, con Disney Dreamlight Valley (per console Cloud, PC Windows e Xbox), puzzle Zachtronics Opus Magnum (PC) e simulatore ferroviario Treno Sim Mondo 3 (console e PC).

Gli altri giochi che si uniranno a Xbox Game Pass a settembre sono:

Ceneri della singolarità: escalation (PC) ID@Xbox – 13 settembre

DC League of Super-Pets: Le avventure di Krypto e Ace (Cloud, Console e PC) – 13 settembre

Fai schifo al parcheggio (Cloud, Console e PC) ID@Xbox – 14 settembre

Il gioco del despota (Console e PC) ID@Xbox – 15 settembre

Metallo: Hellsinger (PC e Xbox Series X|S) ID@Xbox – 15 settembre

Inoltre, i seguenti giochi lasceranno Xbox Game Pass e PC Game Pass il 15 settembre: