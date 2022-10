Annunciata la data di uscita di Pilotwings 64 per Nintendo Switch Online, sexy

Gioco di simulazione di volo Pilotwings 64 arriverà su Nintendo Switch Online il 13 ottobre, Nintendo ha annunciato giovedì. Come altri giochi per Nintendo 64, è solo per gli abbonati di livello Expansion Pack. Ma nel caso avessi bisogno di un promemoria, una voce fuori campo molto sexy ti racconterà tutto su questo gioco in un nuovo trailer. Ascolta quel sassofono liscio!

Pilotwings 64 originariamente uscito nel 1996 per Nintendo 64: era uno dei pochi Due lanciare giochi, insieme Super Mario 64, in Nord America, e presenta un’ampia varietà di metodi di volo, inclusi jetpack e deltaplano. I giocatori scelgono tra uno dei sei personaggi, ognuno con i propri punti di forza e di debolezza, tutti in lizza per la licenza di pilota. E come dice quella voce dolce e sensuale, è coinvolto anche lo sparo di robot giganti. Questa è la prima riedizione ufficiale del gioco.

Pilotwings 64 su Nintendo Switch Online è stato annunciato per la prima volta durante il Nintendo Direct del 13 settembre, insieme a una serie di altri vecchi giochi come Occhio d’Oro 007i primi tre giochi di Mario Party, Snowboard a 1080ºe Stadio Pokémon e Pokémon Stadio 2. Accesso Pilotwings 64 o uno qualsiasi di quegli altri giochi per Nintendo 64 richiederà un Nintendo Switch, l’abbonamento a Nintendo Switch Online e il pacchetto aggiuntivo Expansion Pack. L’afoso ragazzo della voce del trailer non è incluso.

Nintendo Switch Online + Expansion Pack costa $ 49,99 all’anno per un singolo utente e $ 79,99 all’anno per un piano famiglia (per un massimo di otto utenti). Il livello più costoso di Nintendo Switch Online garantisce anche l’accesso ai giochi Sega Genesis, oltre al Felice paradiso domestico componente aggiuntivo per Animal Crossing: Nuovi Orizzonti, Mario Kart 8 Deluxe‘s Booster Course Pass, e Splatoon 2Espansione Octo.