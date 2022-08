Annunciata la data di uscita della stagione 1 di MultiVersus per PC, PlayStation e Xbox

MulticontroLa stagione 1 inizia il 15 agosto e Morty (di Rick e Morty) si unisce al roster della Warner Bros.’ gioco di combattimento simile a Smash il 23 agosto, secondo l’account Twitter ufficiale del gioco.

Finisce per essere un ritardo di circa una settimana; originariamente Player First Games prevedeva di lanciare la prima stagione il 9 agosto, ma è tornato indietro la scorsa settimana, dicendo che il gioco aveva bisogno di più condimento e lucidatura. Multicontroche vede protagonisti personaggi della Warner Bros. come Batman, Bugs Bunny e l’amico di Scooby-Doo Shaggy, è in open beta dal 26 luglio su PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X.

Il gioco free-to-play ha attualmente un elenco di 17 personaggi, che possono essere sbloccati con la valuta di gioco guadagnata giocando o con una valuta premium venduta nel mercato del gioco free-to-play. Una perdita di datamine a marzo ha detto che personaggi come Harry Potter, Fred Flintstone e persino Gizmo del 1984 Gremlin alla fine si unirebbe al gioco. Quei personaggi non sono confermati.

Morty avrebbe dovuto unirsi al gioco con la soffiata della prima stagione e Rick qualche tempo dopo. La stagione 1 aggiungerà anche una “modalità arcade classica”, che sembra essere un round robin PvE contro i nemici dell’IA e una classifica multiplayer classificata qualche tempo dopo il 15 agosto. Multicontro L’account Twitter ha consigliato ai giocatori che “tutto ciò che ti stiamo offrendo nella stagione 1 non cadrà lo stesso giorno”, quindi dovrebbero rimanere sintonizzati per ulteriori annunci sulla data di rilascio.