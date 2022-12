Angela e Michael di 90 Day Fiance, stanno ancora insieme?

In questo articolo, parleremo dello stato della relazione di Angelo e Michele da “90° Giorno del Fidanzato.”

Il fidanzato degli anni ’90 di TLC‘ il successo ha generato altri intriganti spin-off, tra cui ‘Fidanzato di 90 giorni: per sempre felici e contenti.Quest’ultimo, come indica il nome, riguarda le coppie transfrontaliere che hanno risolto le loro divergenze e si sono sposate. Tuttavia, la vita coniugale offre nuove sfide e mentre le telecamere catturano la loro vita quotidiana, vediamo come ogni coppia lavora duramente per far funzionare il proprio matrimonio.

Angela Deem e Michael Ilesanmi hanno avuto un percorso accidentato da quando si sono conosciuti. I fan credevano che dopo essersi sposati i problemi sarebbero scomparsi, ma non era così e la coppia si è trovata in una faida pubblica sui social media. Tuttavia, poiché la coppia ha una relazione continua, le persone vogliono sapere se si sono riconciliate. Quindi, scopriremo se Angela e Michael stanno ancora insieme?

Il viaggio del fidanzato di 90 giorni di Angela e Michael

Angela e Michael non erano in grado di fidarsi l’uno dell’altro fin dall’inizio ed erano spesso in conflitto. Hanno lottato per comunicare bene e discutevano su piccole questioni. Nonostante le previsioni della gente secondo cui la coppia si sarebbe separata, si sono sposati in uno splendido matrimonio nel paese natale di Michael, la Nigeria. Sfortunatamente, quello è stato solo l’inizio delle loro difficoltà, poiché anche se Angela è andata negli Stati Uniti e ha richiesto il visto per suo marito, è stato ritardato a causa dell’epidemia di Covid-19.

Sfortunatamente, la distanza fisica ha causato uno scisma tra i due, provocando una grande rissa al ‘Fidanzato di 90 giorni‘ stagione 6 tutto sommato. I parenti di Michael hanno detto durante lo spettacolo che Angela avrebbe dovuto provare per un bambino invece di sottoporsi a operazioni di riduzione del peso e chirurgia plastica. Nonostante quest’ultimo abbia preso personalmente le aggressioni, il nativo nigeriano è stato in grado di mediare la situazione e ripristinare il loro matrimonio.

Indipendentemente da ciò, i problemi sono rimasti e all’inizio del 2022 sono emerse voci divise. Angela ha dichiarato di aver spesso fornito a Michael denaro per la spesa e il pagamento delle bollette, ma le sue richieste sono cresciute regolarmente. Inoltre, ha detto che l’ha implorata per soldi intorno a Natale nel 2021, e quando ha rifiutato, ha risposto riattivando il suo account Instagram.

I fan dovrebbero essere consapevoli del fatto che Angela e Michael hanno utilizzato un unico account di social media dall’inizio della loro relazione; quindi, ha trovato la sua risposta piuttosto angosciante. Angela si è infuriata quando ha chiesto $ 5000 per cancellare l’account, ei due sono entrati in una guerra urlante durante una conversazione video.

Angela Deem esce ancora con Michael Ilesanmi?

Sfortunatamente, sembra che Angela e Michael abbiano avuto un litigio fin da ora. È interessante notare che la coppia ha sempre utilizzato un unico account Instagram per entrambi; tuttavia, la residente negli Stati Uniti ha recentemente preso il controllo dell’account e, oltre a cambiare il nome utente con il suo nome, ha cancellato le foto che avevano insieme. Michael, d’altra parte, è stato visto con il suo co-protagonista di ’90 Day’, Usman Umar, alias Sojaboy, con il quale Angela ha avuto un litigio.

Inoltre, in una storia di Instagram ora cancellata, Sojaboy si riferiva ad Angela come a “truffatore” e l’ha accusata di aver rubato i soldi di Michael.

A parte la lotta estremamente pubblica sui social media, la coppia ha appena interagito in pubblico negli ultimi mesi, e ci sono state voci secondo cui Angela sta vedendo un nuovo uomo di nome Billy. Anche se nulla è stato ancora provato, e anche se solo il tempo dirà cosa sta succedendo ad Angela e Michael, possiamo ragionevolmente presumere che la loro relazione stia attraversando un altro periodo difficile.

